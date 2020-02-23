同場加映：人工病毒 指控無證據 不利科研

與蝙蝠身上病毒96%相似

2003年SARS爆發，潘烈文是最先破解非典型肺炎冠狀病毒序列的學者，當年他進一步研究出幾個有效診斷非典型肺炎的分子檢測方法，後來更擴展研究範圍，嘗試在野生動物身上尋找新的病毒品種。潘認為與SARS情况相若：蝙蝠是新型冠狀病毒來源的可能非常大，因為在蝙蝠身上找到與新冠肺炎的病源SARS-CoV-2的病毒有高達96%相似，「96%相似已經好相似的了」。當年在蝙蝠身上找到SARS病毒有逾八成相似，坊間已普遍認同蝙蝠是病毒宿主的說法，至今亦未在其他動物基因裏發現更高相似度。而這次比SARS的證據更強，他質疑為何還會有大量炒作。他指，武漢病毒實驗所長年做與蝙蝠相關的冠狀病毒基因研究，收藏許多蝙蝠病毒藍本，這次迅速按照新型冠狀病毒與藍本比對，得出結果，「你問是不是完全沒有其他可能呢？我們不能完全排除，但不同專家用了不同方法，都沒實質證據證實到病毒是人工合成」。

植入愛滋？推論不成立

潘烈文否定坊間支持人工合成說法的「證據」之可信性。宣稱病毒某些基因排序與一些遺傳工程中常見的質粒基因排序相似、病毒裏發現與愛滋病病毒相似基因排序的討論沸沸揚揚，有人因而推論新冠肺炎的病毒為人工合成的生化武器。潘烈文指斥是「有人以不是一般會使用的方法去做」，這些發現在嚴謹的科學檢測方式中不能成立，參與聯署的專家在相關範疇都具相當資歷，聯署為了告訴大眾他們對病毒絕非由人工合成的專業判斷，「以科學角度看，其實是沒什麼證據的說法，只不過將放大鏡放到無限大去看」。他說此等做法的確能夠找到些「信號」，比如發現兩者小部分的基因排序相似，「將這些基因排序與人的基因對比，其實都會找到相似的部分。雖然無咁容易，但總會有巧合，不過不能以偏概全地因此咬定」。

至於後續的研究方向，他認為當前最重要是查出病毒是由蝙蝠直接傳給人類，還是中間還有其他動物作為中介體，「SARS時就發現果子狸裏面的病毒，和人的病毒有99%相似，99%其實都好似的了，發現原來牠是中介體」。他指，當中東呼吸綜合症和SARS病毒的傳播都牽涉了中介體，新冠肺炎的病毒亦有可能，因此華南海鮮市場的證據非常關鍵。

日前，香港大學管軼教授團隊與廣西醫科大學胡艷玲團隊在論文預印網站bioRxiv上發布最新研究成果。團隊從中國南部緝私行動中檢獲的穿山甲，分離出新型冠狀病毒，並透過分析穿山甲冠狀病毒多個譜系發現與2019-nCoV的相似性，認為穿山甲很可能是新型冠狀病毒從蝙蝠到人類的中間宿主，建議應將穿山甲從潮濕的市場上移除，以防止人畜共患病傳播。

謠言對科學不公平

聲明譴責指稱新型冠狀病毒並非自然起源的陰謀論，指陰謀論除了製造恐慌、謠言、偏見、損害全球共同抗擊該疾病的工作外，別無他用。潘烈文亦留意到在不同媒體平台都有人以各種方式陳述病毒為人工合成，認為這種「故事」一定有人喜歡聽，但謠傳會產生許多問題。首先，在沒有實質證據的情况下，將矛頭直接指向武漢病毒實驗所的研究人員，指病毒經由他們泄漏，對他們並不公平。另一方面，他亦痛心這種謠言對科學也不公平，維護科研精神是他參與聯署的原因。他解釋，公眾是社會的持份者之一，若被謠言誤導，認為相關研究不必要，絕對會影響日後科研，「如果我們SARS時將這類研究丟低，今天我們會更難控制這次疫情。因為經歷了SARS，也受中東呼吸綜合症影響，這次爆發在12月底發生，1月我們已經知道是什麼病毒，也找到測試的方法。將來若不幸地再次發生COVID唔知幾多，我們是不是沒有這些準備呢？」當認知科學的目的是對將來挑戰有所準備，他質問，這些人工合成的指控，對科研是否真的有益呢？

文//潘曉彤

編輯//林曉慧

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