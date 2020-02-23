回到香港，感染和確診數字日日有數，受影響的區域也有擴大延展，更傳出有警察確診，而且因其發燒仍出席了退休警官的大型晚宴引來「一鑊熟」之虞；被困鑽石公主號多日的港人終可回家（雖然要先經14日隔離營觀察），但仍然身處武漢的逾二千港人則未有安排；到底要不要全天候全民戴口罩，不同的醫療專家各有說法，繼而更吵將起來（！）；疫情仍然影響着所有人的生活，有home office多時的作者送稿過來時吟噚自己「發晒霉」，小編小記路經藥房發現有廁紙而開懷大笑，有人在轉發同行減薪裁員新聞，好擔心下一個會不會是他，有人連返屋企見阿媽都思前想後會不會增加彼此感染風險會連累街坊……今場仗，會點收科？要再過幾多關鍵14日，才會有光？有光之後，又會見到個怎樣的香港？

自疫症爆發以來每周撰文跟進香港抗疫情况的李瑞山醫生，來到今周他有感，香港現時是迷失了抗疫方向，他正自奇怪，看不明白到底疫海航行，誰是舵手。大政策左右民生，也影響疫潮發展，沈祖堯醫生昨日在電台向Dirty team的前線醫護讀出家書，從回憶當年SARS中的病房到今天保護裝備只剩一個月下前線的恐懼心情，尾後他說：「相信我，Dirty team的手足們，你們的辛勞和奉獻，在我們社會每個人都看在眼裏。疫情有一天終會過去，美好的回憶將留在我們的心中（和你們的心中）」。

是的，我們都看得見。請多多保重。

編者話//黎佩芬

美術// SIUKI

編輯//蔡曉彤

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