自製壓花 拼貼優美花茶壺

動手前，先學入門版的壓花方法。把花朵放在厚重的書中，放上吸水的紙巾，夾好，重壓需時約1至2星期，至完全壓乾便可，重量不足的話可加多幾本書。這方法只適合用體積小的花材，例如花瓣薄的繡球花、小雛菊、三色堇、滿天星、毋忘我、蕾絲花等，最重要將花朵夾在兩張紙巾中間。製好的乾花，要連「乾燥劑」一起放進密實袋中保存，保持乾爽。

製作好壓花後，便可開始DIY迷你押花茶壺。先預備一個強化玻璃茶壺，以及至少3種不同品種和大小的乾花，Michelle今次用了三色堇、滿天星、毋忘我、蕾絲花和小梅花等小花，這些都是可以用書本製成的壓花。由於茶壺是弧面的，對於新手來說構圖較困難，Michelle說先在平面的紙樣上構圖和配搭，這樣會比較容易掌握。最簡單的構圖和插花一樣要先定主花，把主花黏在壺面的中心位置，作為構圖的定點，再把陪襯花圍繞主花作配搭。顏色配搭上，可嘗試單一色系，例如想配搭粉紅色系，可採用約3種不同深淺粉紅色和不同品種的花材，這樣構圖便不會顯得顏色單調，然後配搭一些綠色的葉材和配花的枝幹，增加層次感。另一種是冷暖色配搭，譬如以紫藍色的冷色系做主題，可添加少許橙色、黃色等暖色元素，使構圖更加豐富。

完成構圖後，用花材專用膠把壓花黏在壺面，接着用透明樹脂膠做保護塗層，再把茶壺放在日光下曬10至15分鐘，待塗層完全乾透便成！押花茶壺圖案優美，於下午茶時間用來陪襯茶點特別令人心曠神怡，不過要注意的是押花茶壺只能盛載冷泡茶或冷飲，因為熱力會傷害塗層，有可能導致脫落。

■Tripbombom

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●押花茶壺貼士

1. 沒有花材專用膠可改用漿糊筆或白膠漿，不過保存能力較低，花材易變色。

2. 新手可於手作材料店購買花材工具和小量乾花素材。