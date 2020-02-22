世界十大潛水勝地 泰南小島多變海底地貌 紫紅軟珊瑚駱駝蝦爭寵

Similan在泰國南部的方言Yawi中解作數字「9」。事實上，1982年泰國政府決定重點保育斯米蘭群島的海洋生態時，只有9個小島被收歸旗下。直至2014年，當局將北面的Koh Bon和Koh Tachai加入其中，才組成了總面積達140平方公里的國家公園Mu Ko Similan National Park。

群島東面較平緩的海牀是硬珊瑚與海狼、池魚、鯛魚等魚群的棲息地，西面則以壯觀的海底地貌及彩虹般斑斕的軟珊瑚聞名；加上部分海域經常有鯨鯊跟魔鬼魚等大型魚類與海龜出沒，配合25℃平均水溫、20個已開發潛點及極高的水中能見度，吸引了世界各地的潛水員慕名而來。

期間限定 交通不便住宿少選擇

前往斯米蘭群島絕非易事，除了限定開放日子，以及嚴格規管每天的潛水員數目，交通與住宿亦是問題。大部分潛水員選擇從布吉機場包車前往攀牙府的寇立（Khao Lak），再透過當地潛水中心，安排於Thap Lamu Pier乘船出海。船程長或短，要視乎船的種類與潛點位置，單程便動輒45分鐘至3小時不等。若打算多探索幾個潛點，每天來回難免費時失事，偏偏為了減少生態破壞與污染，群島內只有Koh Meang提供35間高腳小木屋，以及Koh Similan和Koh Tachai提供小量露營帳篷兩種非常簡陋的住宿選擇。因此，船宿（Liveaboard）便成了最受潛水員歡迎的出遊方式。

潛點偏深有水流 新手免問

我們是次一行13人參加了潛水中心Khao Lak Scuba Adventures的船宿行程，包了船隊中載客量最少的船Manta Queen 6。大隊於黃昏抵達潛水中心，填好個人申報表及借好裝備後，便與4位潛水長一同轉乘中心的兩排車前往Thap Lamu Pier登船，有一點需要注意，由於斯米蘭群島的潛點偏深，部分位置更有水流，因此只適合持有PADI進階開放水域潛水員（Advanced Open Water Diver）或更高資格的潛水員，初學者宜累積相當經驗再前往。

Manta Queen 6的船身長25米、闊5米，最底層是機房與6位船員的房間；第二層船頭是潛水長房間及7間客房，中間是廚房，船尾就是擺放裝備及準備下潛的潛水甲板；再對上一層是船長室及用餐區，每天3餐均以自助餐形式供應，腸仔、多士、咖喱、炸雞、煎蛋角、白飯、炒河粉等，菜式變化頗豐富；最上面一層則是露台所在。

3天下潛11次 探索海底奇景

我們3天的「潛、食、瞓」行程，以Koh Bon作起點，沿斯米蘭群島西面一路向北，繞過著名的Richelieu Rock，再沿群島東面向南駛回Khao Lak，連同夜潛，一共下潛了11次，沒想到在黃色軟珊瑚及巨型海扇見稱的首個潛點Koh Bon West Ridge，就已經遇到魔鬼魚家族中身形最龐大的鬼蝠魟（Manta Ray），令大家對之後的潛點添上期待。

斯米蘭群島沒有讓大家失望，Koh Bon North Ridge（Hin Luang）的海底山脈地貌蔚為奇觀，Koh Tachai（The Dome）的圓頂花崗石周圍充滿驚喜，Koh Torinla海牀隱藏着彈塗魚、海龍和箱魨等小型生物，Phra Thong Wreck跟Boonsung Wreck兩艘沉船住滿了外表華麗但滿身毒刺的獅子魚，海底廢車場T13 Trucks則是為了製造噱頭而添置的人工潛點，而旅程重點、馬蹄形的礁石群Richelieu Rock，除了是世上最大魚類鯨鯊的出沒點，還有罕見的紫紅色軟珊瑚、體型迷你的駱駝蝦、品種繁多的海兔及藏身於石縫中的兇猛油𩺬等，實在非常值得一而再、再而三下潛探索。

●旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO免簽證

機票：AirAsia香港直航布吉經濟客位單程連稅由487港元起，網址：www.airasia.com/hk

交通：布吉包車前往Khao Lak車程約2小時，小型私家車車費約1500泰銖（約370港元）起

匯率：1港元約兌4泰銖

協力：泰國政府旅遊局（香港）

■Mu Ko Similan National Park

網址：www.similan-islands.com

■Khao Lak Scuba Adventures

收費：3日3夜船宿潛水行程每位15,622泰銖（約3865港元）起

網址：www.khaolakscubaadventures.com

文：單身旅子Travelloner（www.travelloner.com）

海底圖片：Jason & Hugo@ParadiseDiverHK

編輯：梁小玲

電郵：travel@mingpao.com