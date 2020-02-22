「美」味肉桂卷 招牌糖霜滲入芯

印尼肉桂粉炮製 口感多重獨特

記者站在最新的奧海城店前，剛好有肉桂卷出爐，店員一打開焗爐，肉桂香撲鼻，的確有別於一般坊間出品。身為甜品發燒友的香港Cinnabon董事楊駿文（Steven）透露，品牌當年創業時試了200次以上，才找到產自印尼蘇門塔臘西部山區的Makara肉桂粉，炮製出如此濃香和甜美味道。「假如肉桂粉是靈魂，那麼麵糰便是血脈」，Steven續說，烘焗後的麵糰集濕潤、煙韌、鬆軟等多重口感於一身，基於口感獨特，配方和烘焙時間等資料都不便公開。這裏的肉桂卷還有一個獨特步驟「Frosting」，簡單來說就是在卷上塗滿厚厚的忌廉芝士招牌糖霜，質感貼近稠濃的醬，部分滲進卷芯，吃起來更濕潤。

香港分店跟足美國店做法，每日鮮製肉桂卷，提供3種口味，包括經典肉桂卷、焦糖胡桃卷（Caramel Pecanbon）和朱古力卷（Chocobon），當中朱古力卷把肉桂改為朱古力醬，配方也因應亞洲人口味減甜。肉桂卷另提供3種大小，傳統尺寸最大，約有6.5卷，大小約等於1個巨無霸，分量飽肚。其次是迷你（Minibon）約3.5卷，最小的是一口大小，約1.5至2卷。店子飲品款式豐富，肉桂卷味道偏甜，可考慮搭配Arabica豆精製的香港特調咖啡、無咖啡因Rooibos凍檸檬茶或伯爵茶。

只供外賣 叮40秒熱烘烘一流

現時香港店只提供外賣。出爐後的肉桂卷會放在熱板上溫熱30分鐘，適合即買即食。30分鐘後，店員會取走肉桂卷放在另一位置放涼，然後Re-Frost，即再塗上糖霜，以保持麵糰濕潤，然後入外賣盒，適合買回家品嘗。Steven叮囑回家後別直接吃用，因為冷冰冰不好吃，最好先以微波爐或用焗爐翻熱。一件經典肉桂卷約叮40秒最好吃，如果多於一件，每件再多加10秒，餘此類推；若用焗爐的話，要焗15至20分鐘；若你兩者欠奉，也可用電飯煲代替。記者試過把肉桂卷直接放進飯煲內，開啟保溫功能慢慢溫熱約1小時，雖然會融掉少許糖霜，但麵糰保持煙韌，做到貼近出爐後的熱烘烘效果，味道不錯，可以一試！

■Cinnabon Hong Kong

地址：九龍奧海城2期地下G06舖

查詢：IG@CinnabonHK