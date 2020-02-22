大師示範：王牌法式甜酥 層次分明不簡單

【明報專訊】Dominique本身是法式甜點師傅，特別重視傳統法式甜酥，因此餅店餐單設有經典法國甜酥麵包（Viennoiserie），務求將正宗的法國風味帶來香港。現時香港店主打6款甜酥，以2011年起發售、簡稱「DKA」的Dominique's Kouign Amann（$38/件）、最出名和暢銷。它本來是一種傳統法式焦糖牛油酥，表面焦糖化，帶點咬勁，味道濃郁，Dominique改良至輕盈版本。他於傳媒採訪日即席示範，把多層酥皮置入圓形模具中，烘焗至金黃色，外表像倒轉的蘑菇。用手撕開，焦糖化的表層發出清脆的聲音，內部展示層次分明的酥皮，還散發出淡淡的牛油香。入口鬆軟可口，牛油香而不膩，尤其是剛出爐時熱烘烘的，很好吃。