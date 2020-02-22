檸茶切開食 蛋糕扮菠蘿油 盞鬼甜品fun享正能量

最佳甜點師攻港 玩創茶記食物

這些創意甜品，皆出自2017年獲得全球最佳甜點師美譽的Dominique Ansel的鬼馬主意。2011年他於美國紐約開設首家Dominique Ansel Bakery，憑多款創意甜品走紅，成名作有結合冬甩和牛角包而成的「Cronut」，以及可盛載雲呢拿牛奶的食用曲奇杯Cookie Shot。這位甜品大師早前來港開設首間餅店，餐單中近七成是他的全新創作。

新作靈感來源是什麼？Dominique認為每個地區都有其飲食文化，每間分店理應有當地色彩。入鄉隨俗的他便為香港分店取了個中文名「當文歷餅店」，新創作亦從港式食物擷取靈感。「我12年前起，在公在私都不時來香港。我熟悉這裏的食物，例如火腿通粉、皮蛋和菠蘿包，對香港人來說是很普通的傳統美食，我便由此擷取靈感，創作出他們未曾看過，又同時連繫到其文化的甜品，給予（大家）一個驚喜。這獨一無二的概念只為香港店而設，你在紐約、洛杉磯和倫敦店都找不到。」

細看餅櫃，率先映入眼簾的是由茶餐廳美食化身成的3D甜品，像真度極高，視覺效果一流。打頭陣的「菠蘿油」，細緻地呈現出菠蘿包上的脆皮模樣，還夾上偽厚牛油，遠看幾可亂真；真身其實是椰子熱情果蛋糕，椰子清香，襯托出熱情果的酸甜，非常清爽。造型最神似的「黑白淡奶」，原來是海鹽焦糖牛奶布甸，但焦糖味對香港人來說或者稍為偏甜。港式奶茶曲奇杯可能更貼港人口味，奶茶微甜，質感像日式奶茶般滑溜順口。

魚蛋冰火驚歎 竟是炸雪糕糯米糍

驚喜陸續有來，Dominique亦把「街頭美食」創作成新甜品，最驚奇之作是由炸紅豆雪糕糯米糍做成的「咖喱魚蛋」，焦糖化的表面像較乾身的大粒魚蛋，溫熱的糯米糍搭配冰凍的雪糕，冰火口感十分過癮。而陪伴着許多人成長的某品牌紙包檸檬茶，則化身為伯爵茶佛手柑蛋糕，有別於港式檸檬茶的濃澀，此蛋糕改用伯爵茶，茶味香濃滲出佛手柑香，讓人一啖愛上。

為了要令造型神似，Dominique在背後花了不少工夫。他說試做每款甜品需時數天至幾個星期不等，前後花上6個月去設計香港甜點餐牌。當中「咖喱魚蛋」最講求技巧，糯米糍要夠煙韌，雪糕不能太硬或太甜，最難做到完美口感。「我在家中亦用3D打印技術製作「小籠包」（芒果雲呢拿蛋糕，$62/件）等模具，務求使造型達到最完美。」那他本人最喜歡哪款港式創作？「我全部都喜歡，每款都各具特色，不同形象展現不同口味和質感。『菠蘿油』用了椰子和熱情果，口感清新；紙包檸檬茶的清甜也很不錯。」

■當文歷餅店

地址：尖沙嘴海港城海運大廈地下OT G63A號舖

查詢：dangwenli.com

文：陳麗斯

編輯：林曉慧

電郵：food@mingpao.com