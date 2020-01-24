網上睇《異鄉人》 360°賞翠玉白菜 劇院博物館搬入家中

幸好科技進步，當劇院博物館暫停開放，足不出戶也可繼續睇劇聽音樂會看展覽。

藝術能提供寧靜和思考空間，安坐家中，看線上展覽、點播舞蹈劇場作品，也不只是消磨時間，其實也能安撫心靈。

近年串流平台多不勝數，躲在家中隨時可以看盡世界各地劇集。其實也有不少平台專門播放歌劇芭蕾舞音樂會等形形色色的live performance。從數十年前著名的大劇院開始把節目帶到戲院，目的自然是希望拓展觀眾層。面對歌劇觀眾老化，紐約的大都會歌劇院從2006年開始在戲院播放歌劇，以較平易近人的方法吸引年輕歡眾。隨後莫斯科大劇院、倫敦皇家劇院也紛紛走進戲院，而英國National Theatre也在2009年開始加入，數年前一票難求，Benedict Cumberbatch主演的Hamlet也在劇院上映多場。

網上平台 免費試睇各地歌劇

從on screen走到on demand，大都會歌劇院也推出了Met Opera on Demand平台，提供7天免費試睇。另外不少歐洲的藝術文化機構也有資助網上歌劇平台提供免費播放，Opera Vision集合了世界各地歌劇院的作品，雖然不是一線的劇院，不過全部配上英文字幕，而且提供不少歌劇的資訊，適合教學及初入門者。由於影片連接YouTube，沒有地域限制，不需要裝上VPN觀看。歌劇以外，ARTE是歐洲的網上文化頻道，九成五營運資金來自法國及德國的政府公共電視開支；一半節目是紀錄片，其餘是電影、音樂會及劇場演出等，以法國的節目為主，完全免費也不用註冊，唯獨某些節目有地區限制，而且有時限。近日精選可算是早前曾來港演出，Akram Khan的《異鄉人》。

虛擬之旅 游走羅浮宮

本地方面，城市當代舞蹈團也推出了全新的網上串流平台，除了2019年兩套新作，桑吉加的Re-Mark和合家歡劇場《小龍三次方》，更找到黎海寧經典作之一《Plaza X 與異變街道》及舞蹈電影精選。

也是拜科技所賜，世界各地的博物館早已推出線上展覽，增設的多媒體項目從錄像音樂文字多方面解構藏品。台北的國立故宮博物院網站做得不錯，多媒體部分分數位影音及數位3D。前者找到不少書法作品，配上音樂和影像解說作品。後者可揀選不同藏品360度觀看，例如著名的「翠玉白菜」在電腦屏幕上旋轉。另外大英博物館也提供館藏3D模型，更可以下載作3D打印。而法國羅浮宮則有網上虛擬之旅，帶你走進不同展區。另外Google 2011年推出的Arts & Culture，與世界各地博物館合作，包括著名的倫敦泰特現代美術館（Tate Modern）、紐約大都會藝術博物館，除了線上展覽，更有360度影片，觀看畫作、雕塑和建築作品。又可按照藝術流派、歷史事件、歷史人物及地點等搜尋藝術的足迹。例如從藝術流派出發，按一按印象派，除了有解說，亦有相關的故事。從歷史事件出發，找到法國大革命、兩次世界大戰、冷戰、水門案、九一一等。Art Camera讓你近距離觀看名畫，部分更可放大觀看，像梵高的《星夜》、Gustav Klimt 的The Kiss等。雖然網上看展覽還是欠缺現場感，但這些功能和效果，也是比較適合在電腦上慢慢欣賞，更可以App下載到手機或平板電腦。

■ARTE

網址：www.arte.tv/en

■國立故宮博物院

網址：www.npm.gov.tw

■Arts & Culture

網址：artsandculture.google.com/project/exhibits

文：林喜兒

編輯：王翠麗

電郵：culture@mingpao.com