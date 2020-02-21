沙發薯：睇電視學當差

如果看電視和電影能夠學有所成，相信一眾沙發薯都能成為全能專家。實不相瞞，在「反送中」運動之前，無綫在深夜重播《法證先鋒》系列，筆者因為想更了解法醫工作而報讀了兩個網上課程，但這並不代表本人看過電視讀過課程就成為出色的法醫（至於近期首播的《法證先鋒IV》，就忘記它吧，反正近大半年香港出現眾多不明死傷個案，至今法醫和政府鑑證人員仍然對之三緘其口，現在劇集再如何美化他們的形象都已經毫無意義）。同理，不少觀眾自小看無綫的武俠片長大，難道個個都懂降龍十八掌和萬佛朝宗？難道吳啟華做了三輯《妙手仁心》主角後真的懂得幫人開腦做手術？難道在警察學院拍片抗疫的警員，叫幾句「武漢加油」就真的會親自到武漢以身犯險？

90萬點擊率 獲逾20萬隻「手指公」

雖然鄧氏的過火演繹可能只是「畀面派對」的劇情需要，但如果說看電視可以學做香港警察，也不完全是荒謬之言。先不說王喜在《頭條》「驚方訊息」環節中的誇張演出，我們從新聞報道中看到的警察，不是在火炭駿洋邨外架設的帳篷內外行行企企伸伸懶腰，或是在青衣長康邨地下穿著整套高階防護裝備自拍，就是在美孚新邨指罵甚至襲擊保衛家園守護社區的居民。如果這些就是鄧炳強所說的「警方的抗炎工作」，那香港人就真的能夠藉着看電視學懂做警察，甚至比他們做得更好。

政府在防疫抗疫毫無建樹，更以假封關、暗渡陳倉等行政手段不斷拖港人後腿，令市民震怒，就連政務司長都只能認句低威請大家包容，唯獨香港三萬個警察笑不得罵不得，被《頭條》嘲諷一番就出信投訴。幸好暫時還未有辱警罪，不然恐怕《頭條》製作人員甚至廣播處長梁家榮都會馬上被提告。

不過正如以前也說過，《頭條》被罵多年仍然不倒，畢竟它是其中一個最能反映香港言論自由和編輯自主的指標，縱使屢被親政府派別攻擊，節目始終仍能在愈來愈幼的鋼線上保持步履平穩，支持者亦愈來愈多。今次得到「警方認證」，節目網上點擊率更飈升至近九十萬，社交平台發帖獲得超過二十萬隻「手指公」，如果政府官僚部門以關鍵績效指標KPI來衡工量值，單單這一集就足以令《頭條》繼續長做長有。

人必自侮，而後人侮之，警隊與其不斷投訴和澄清，倒不如好好反省為何由人民公僕變成人民公敵。亦期待《頭條》繼續教警察如何做好這份工，忠誠勇毅除暴安良作為警察的使命和天職，這並不能單靠觀看《警察故事》或《新紮師兄》學到的。

文：梁慧思