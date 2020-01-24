飛翔小王子 遇上100％玫瑰

小王子擅長空中懸垂擺盪

經典可以重讀，改編固然是一次重讀並與原著對話的嘗試，就算只是一次重譯，或再版，任何細微改動，也要歷經書迷法眼的審視。在Kindle上搜尋《小王子》英文版，有人投訴電子平台編排壞了書的節奏，一名為John Lederman的資深讀者以題為「6.5個譯本及一本『彈起』版的點評」，撰寫了一篇小型論文式的用家點評，為了得到最多的垂注，他狡猾地給了發售中的Howard版一個5星點評（事實他覺得只值2.5星），成功令其文章長佔用家點評榜首。他挑剔得很仔細，例子如Wakeman版（1993年）將小王子的頭髮譯成corn（法文blé）而不是更常用的wheat，「雖然技術上無誤但就是怪」，如此這般，侃侃而談。不過，一般讀者很少會勞神逐字咀嚼，而書中的觸動人心之處經常是大開大合的人生哲理，這從Kindle間書功能顯示最多讀者間書的位置便可得知。

最新搬上舞台的舞劇《小王子》，幕後班底是製作《水舞間》的Sokol Entertainment，去年下半年才剛在法國馬賽首演。可以想見今回改編是加插了雜技和舞蹈的糅合，記者隨「法國五月」記者團到訪，在獲安排訪問小王子與玫瑰前，卻與演出緣慳一面，為保持神秘，主辦方連表演錄像也拒絕提供。然而，從官方提供的舞台照片所見，新的視覺元素也蠻有詩意。舞劇製作歷時3年，被選中扮演小王子的是雜技藝人Lionel Zalachas，外形來說是維肖維妙，染出來的一頭具標誌性的金髮，尤其醒目。他最擅長於高空中製造各式懸垂擺盪或下墜等的危險動作，包括把玩繩索與鞦韆，如果你問他在高空中表演這一類危險動作感覺如何，大半生是體操運動員的他會如此答你：「就好像問你行路的感覺是怎樣了。」作為小王子的「替身」，Lionel有一個牧羊人祖父，他自己也曾經做過教練，試過與兩歲小孩親密相處，「作為小王子，又要是孩子，要忘記自己是誰，成為一個小孩，對所有事都感到驚奇——縱使我已成為大人，很多事都不會覺得驚奇」，「行路會很孩子氣，不會時常定定的……又不可以太cliche，孩子第一次見到新奇的事物，有時會呆咗，有時又會好大反應……」

第三朵玫瑰 重情感表達

如果小王子的挑戰是由成人變回孩子，或者不過於做作地放手流露成人以後內中仍然存留的童心，玫瑰的挑戰會否是擬人化而不矯情？飾演玫瑰的是黑髮中國女孩李可華，她自小受舞蹈訓練，有堅實的舞蹈底子，個子高瘦。面對來自香港的記者團，她自然流露清純與可親，在現實裏，散發着與故事中「玫瑰」的口是心非、欲拒還迎不一樣的氣質。「玫瑰是很脆弱的，小王子一直追着她而活，就好像為羊找庇蔭，他離開她是為了保護她，因為他想找到一個方法……」李說。

為了演好舞劇中的玫瑰，她要練習配合空中的繩索，時常需要以雙臂支撐身體，難度很高。她也費了不少心神分析和思考玫瑰，「玫瑰除獨舞還有一段8分鐘的雙人舞，當中要有情緒變化，要讓人感到自然不突兀，我要想很多，如何帶着情感地動作」。

「我用肩膊、臂和腳，每次觸碰小王子都好驚那樣，但又好想試，好敏感，也好像孩子，很好奇。又喜歡曬太陽。」

小王子不懂的……

在李可華之前，舞劇《小王子》曾經有另外兩朵玫瑰，第一個是黑人，第二個是法國女孩，李看過法國女孩的現場演出，第一個則是看錄像。李可華說，黑人女孩更年輕，很有活力，非常有能量，控制能力很好，法國女孩的芭蕾則更貼近法國人的審美觀。她認為自己的長處在細節，更敏感於情感和身體的表達。「當重看這本書，我能夠理解玫瑰的感覺，為什麼有一點點嬌氣，有一點點煩人，她是希望得到小王子的關注，同時她也是怕失去，所以才做那麼多行為，讓小王子關注她。」小王子是否太不懂得？「他不懂得。他出走之後，通過狐狸，通過其他玫瑰，他才知道什麼才是最重要的……最重要是跟你最愛的人，在這個地方花了時間，你把這個人這個地方放在記憶裏，每當你回憶的時候，就會想起那個感覺，那個東西便會變成你愛的東西。我覺得時間是人類最寶貴的東西，你把時間放在哪裏，你愛的東西就放在那裏。」

苦練中長成「玫瑰」

在網上搜Kehua Li或李可華可以看到她的舞蹈錄像，身體柔軟情感纖細，自信美麗。她自小在家鄉山東濟南學習傳統中國古典舞和民族舞，16歲到北京，大學畢業後才學習現代舞。「中國演員的技術能力非常強，這是一個先決條件。慢慢來看會見到一個優勢。我自己的訓練很辛苦，很強化，但也成為一個優勢。」

李可華被選中的過程其實很不玫瑰的。自從年前離開一直工作6年的舞團後，她以自由身發展自己的藝術，形式是把自己創作的舞蹈拍成視頻放上網，引來世界各地帶着不同意念的藝術家叩門合作，再拍成不同的視頻。舞劇《小王子》的主事人Anne Tournié便是看過網上視頻後主動接觸她，先後幾次，後來才知道是小王子的故事，參加了試鏡。「我聽着音樂，就做了一些我認為玫瑰應該是那樣的樣子，然後他們就說，你就是玫瑰！我想我很幸運。」

「法國五月」 小王子 The Little Prince

日期：5月1、2日晚上7:30

地點：香港文化中心大劇院

票價：$280至$580（2月29日前購票有5％早鳥折扣優惠）

查詢：www.frenchmay.com

文：黎佩芬

編輯/蔡曉彤

美術/ SIUKI

電郵/culture@mingpao.com