紐約時裝周 七彩造型 點綴街頭

事實上，出席時裝周除了有機會即時欣賞靚衫，「去時裝周」這件事亦少不了「社交」成分，要讓別人知道自己有份參與其中。天橋上的焦點，始終不及自己「搶Fo」來得重要。要在騷場外的街頭突圍而出，除了可作前衛古怪的打扮，簡單一點亦可以從顏色入手。一身由頭到腳的鮮艷造型，看起來永遠搶眼，又具時尚氣息。在穿著配搭方面，既可以tone-on-tone示人，將統一色調穿上身；也可以大玩撞色視效，找來對比色系點綴其中，亦可以借用黑色衣物，用作襯托整體的鮮明度。只要選擇適合自己個性的色系，便能塑造出自信、感覺良好的形象。

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文：Vivian Lau

編輯：廖偉龍