Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
副刊
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
創科線
偵查報道
圖片看世界
副刊
2020年2月20日星期四
Design and Development
Life & Style
長戴口罩 肌膚唞氣妙法
護膚「米袋」助飢餓兒童
優雅休閒 年輕街頭時尚 Kim Jones開拓男裝新時代
Playboy女攝影師 拍下女性細膩性感
巴黎家品展 設計界推陳出新 小品牌冒起
陶瓷水花
皮革織入陶瓷
侘寂LED燈
小鴨單車鈴
跨地域收音機
殺菌充電器
輕巧手袋
餐桌上的政治
室內微建築
剩材再造
「字腳」美學
書托燈飾
面譜枱燈
花瓶形吸濕器
泡沫白瓷
紐約時裝周 七彩造型 點綴街頭
泡沫白瓷
prev
next
【明報專訊】不少設計師會以玻璃為素材，將泡沫的狀態凝固；由法國陶藝家Isabelle Poupinel設計及製作的Foam瓷盤，卻選來白瓷，模仿潮水拍上岸時的細密泡沫及波紋，捕捉到當中的綿密之美。
上 / 下一篇新聞
長戴口罩 肌膚唞氣妙法
護膚「米袋」助飢餓兒童
優雅休閒 年輕街頭時尚 Kim Jones開拓男裝新時代
Playboy女攝影師 拍下女性細膩性感
巴黎家品展 設計界推陳出新 小品牌冒起
陶瓷水花
皮革織入陶瓷
侘寂LED燈
小鴨單車鈴
跨地域收音機
殺菌充電器
輕巧手袋
餐桌上的政治
室內微建築
剩材再造
「字腳」美學
書托燈飾
面譜枱燈
花瓶形吸濕器
泡沫白瓷
紐約時裝周 七彩造型 點綴街頭
長戴口罩 肌膚唞氣妙法
護膚「米袋」助飢餓兒童
優雅休閒 年輕街頭時尚 Kim Jones開拓男裝新時代
Playboy女攝影師 拍下女性細膩性感
巴黎家品展 設計界推陳出新 小品牌冒起
陶瓷水花
皮革織入陶瓷
侘寂LED燈
小鴨單車鈴
跨地域收音機
殺菌充電器
輕巧手袋
餐桌上的政治
室內微建築
剩材再造
「字腳」美學
書托燈飾
面譜枱燈
花瓶形吸濕器
紐約時裝周 七彩造型 點綴街頭
prev
next
相關新聞
巴黎家品展 設計界推陳出新 小品牌冒起
陶瓷水花
皮革織入陶瓷
侘寂LED燈
小鴨單車鈴
跨地域收音機
殺菌充電器
輕巧手袋
餐桌上的政治
室內微建築
剩材再造
「字腳」美學
書托燈飾
面譜枱燈
花瓶形吸濕器