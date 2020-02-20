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泡沫白瓷

【明報專訊】不少設計師會以玻璃為素材，將泡沫的狀態凝固；由法國陶藝家Isabelle Poupinel設計及製作的Foam瓷盤，卻選來白瓷，模仿潮水拍上岸時的細密泡沫及波紋，捕捉到當中的綿密之美。

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