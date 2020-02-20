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小鴨單車鈴

【明報專訊】小朋友沐浴用的趣致膠鴨，除了能浮水，還能發出「呷呷」叫聲。主打單車配件的德國品牌Liix，將這個發聲膠鴨化為單車鈴，以可愛叫聲作為「溫馨提示」，減去一般單車鈴的冷漠感覺。

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