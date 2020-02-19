Double F：地獄封關時刻

用現在的話來說就是攬炒，歸零重來。三部《我》都好睇，在於當中之人極盡執著，執於愛、執於恨、執於報恩、執於報仇、執於一家齊整的癡念、執於毁世重生的乾淨。

天地人放下恩怨 全力抗疫

在此時重提這套香港神劇，是因為第三部裏有病毒肆虐，甚至「癲」到不止現世，人死後也會將這種病毒透過靈魂帶到地府，天上人間十八層地獄，只要透過眼神相望就可以將這種病毒傳播出去，中毒者將漸漸失去七情六慾，就算再度投胎也只是行屍走肉。

於是地府啟動緊急機制，地藏王此時正在轉世應劫中，地藏代理立馬決定地獄封關，即日起無人死亡無人投胎，若在限期前仍找不到制止病毒的方法，最後唯有以地獄之火清洗已受病毒感染的靈魂。而原本與瑤池聖母因千萬年恩怨而封印自己的人王，也重拾自己在三界中管理人間的角色，與各人聯手制止病毒，天上人間，乃至地府，除想滅世重來的「命運」外，全部放下各自恩怨糾葛，全力抗疫。

《我III》拍攝時間是2004年，正是香港經歷SARS大劫之後，各種港人的驚懼、絕望、擔憂仍在記憶中。此時疫情告急，在家中隔離無事可做時，不妨重溫這十多年前的神劇。

疫症侵蝕人類靈魂

而《我III》作為隱喻，可有多方面的詮釋，深層如疫情嚴重時，對人類的影響，由肉體的生與滅，漸及對靈魂的腐蝕——網上短片中那些吐口水在電梯掣、門把上的人，那些為爭消毒藥水舉刀插人的小女孩，各種人性醜陋在肺炎肆虐當下正在上演。而再表面點的隱喻，就是地獄都封到關，點解香港唔得呢？

文：方太初