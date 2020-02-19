Collect：了解背景 認清個人喜好 收藏第一課 免花冤枉錢

記者在2019年看了逾50幅吳冠中作品，至年底才發現若要深入認識，需研讀吳老親著的《吳冠中全集》。毛國靖笑說若記者是藏家，用這種「遇一幅、看一幅、買一幅」的心態收藏難免要交「學費」，會多花金錢買了大批不喜歡的東西。記者馬上求教，上了毛老師一堂「一對一」的收藏入門課。

毛國靖說有些人愛「跟風」，按潮流而追捧某些藝術家的作品；也有人精打細算，每年小心規劃購買珍品的種類和數量，並親身出席拍賣會「把脈」。「若一幅畫有十數人競投，而同場類近風格、尺幅的無人問津，當中一定有原因。」她說精明藏家會做足市場調查，研究大部分同類作品的成交價。「有人發現奈良美智主體頭像比例較大的畫作，成交價會較高。不過，最重要是先了解自己喜好。」

先思考為何收藏

毛國靖曾在拍賣行擔任專家逾10年，曾遇上不少新手藏家因誤打誤撞買了不喜歡的東西。「若你買了大堆吳冠中作品才發現只愛他1980年代的風格，便枉花金錢！」她以日韓藝術為例，向記者講解收藏入門法則。首先，是思考「為何收」，深思自己被作品哪些元素吸引，再考量是否值得收藏。「若喜歡草間彌生便要用心研究其背景，了解她為何對圓點着迷、為何自願進入精神病院。你可親身飛往日本松本市的美術館參觀，館中有不少作品和資料。」經深入認識後，日後便可集中留意喜歡的款式。

藝術家的文化背景會影響其創作。她以日本藝術為例，說喜歡當代畫的人也可留意浮世繪、武士刀及金盒等日本古代工藝品。2019年村上隆在本港展出的大型金箔雕塑，便和日本傳統的金盒藝術有千絲萬縷的關係。

解讀作品文化背景

毛國靖解釋，無論是古代的浮世繪或當代畫，日本的畫作較少營造景深效果，這稱為「超平面文化」。她說：「中國書畫背景豐富，令人感覺作者想邀請觀眾進入畫中意境，但二戰後的日本畫作卻給人拒之門外的感覺。戰後的日本人對未來迷茫，藝術亦趨向內化，建構和平、與世無爭的世界觀。」有些畫家把主體畫成怪物或精靈，並較少在背景着墨，目的是不想與現實接軌。「奈良美智一直畫同一位女孩，其眼光總是逃避你，令你不舒服、無法進入意境。」

韓國藝術家金煥基的抽象畫《05-IV-71 #200（宇宙）》在2019年曾在香港秋拍亮相。作者是韓國抽象藝術的先鋒，風格和日本迥然不同。「抽象畫的美感來自重複線、點的單純構圖。因南北韓冷戰令不少家庭分隔異地，令其畫風有濃厚的孤僻感。作者歡迎觀眾進入意境，但卻沒提供中國山水的小橋流水引導你，你要自行在畫中覓出路。」毛國靖說收藏法則多不勝數，一直努力放入正式課程中。她的學生Carmen有逾10年水墨畫經驗，最近完成了課程。「有系統地認識藝術很有用，當掌握範疇的框架便知用什麼關鍵字去搜尋相關藝術家和作品。」

文：呂瑋宗

編輯/廖偉龍

美術/謝偉豪

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