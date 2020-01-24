「豪遊」KOL袁學謙 多棲發展 演員夢不變

自小嚮往當明星的袁學謙，雖在大學修讀工商管理學系，但為了完成夢想，還沒畢業就已經加入Now TV當主持，立志投身演藝行業。可惜的是，當時他的工作量少、收入低，「最慘試過月薪只有一千多元，我總不能這樣過一輩子吧！」，所以工作一年半後他就毅然離職。那時他在這個圈子認識了很多人，也看中了商機，發現身邊朋友時常都需要找模特兒及臨時演員，他就大膽開設公關公司兼做司儀。

百足咁多爪 日睡5小時

現在大部分人看到他會覺得他的事業頗為成功，但實情是沒有一種生活是一帆風順的，更沒有一種收穫是不需要努力耕耘的。現年31歲的他除了營運公關公司外，也開設茶飲店和甜品店。他指開設茶飲店純粹只是機緣巧合，源於他的旅遊經歷。有一次他去倫敦旅遊，在市集裏喝到一杯抹茶，「當時完全沒有想過能在日本以外喝到正宗抹茶，所以就很想將產品帶回香港」。經過與在當地長大的日本年輕創辦人商討後，便決定將抹茶粉引入香港。他雖然「百足咁多爪」，但要同時兼顧幾個範疇的工作並不容易。「我算是一個完美主義者及工作狂，所有工作都希望親力親為。我每日只睡4、5小時，同時兼打4份工之餘，亦讓自己嘗試更多東西。」

袁學謙最多人認識的身分，是「豪遊」KOL，只因他的遊歷使費並非一般人能負擔得起。「別以為我是有錢人，其實我只是靠着簽單儲里數換機票、升級頭等艙。」在2019年，他到訪過約30個地方，平均約2星期出國一次。「我最喜歡的地方是日本，很欣賞當地的文化和藝術。」不過，提到最深刻的一次旅遊經歷，他就興致勃勃地說起非洲之旅，正正就是他為TVB拍攝的旅遊節目《離地自由行》遊歷的地方。

周圍飛 非洲之旅最深刻

「非洲之旅帶給我很大的衝擊，我原本想像非洲是一個很落後、骯髒的地方，但當我立足當地的時候，發覺那裏的風景美得不能言喻。」180度的無盡地平線、與野生動物近距離的接觸等難得一遇的景色，均令他念念不忘。「晚上在營地內能聽得到獅子的咆哮，我好像闖進了牠們的世界一樣。」

這輯旅遊節目對他的意義並非只有美食、美景，更多的是在籌備工作中的學習。他在《離地自由行》裏一手包辦主持、導演、製片人等職責，整個拍攝團隊只有3人。要稱得上「離地」，花費真的不少，「28日行程共需約140萬元，我不努力找贊助商怎麼行？」單是與當地聯絡、準備行程等前期的籌備工作已耗上好幾個月時間，他自言疲憊不堪卻樂於其中。

在最近一年間，香港人面對種種挑戰。新型冠狀病毒疫情逐漸升溫，源頭阻截不了，市民唯有自救，好好鍛煉身體對抗疫症。袁學謙正是個勤做運動的人。「做運動除了能強身健體，也是一個解壓的好方法。尤其是做幕前工作，更要做gym保持完美體態。」2020年看來充滿挑戰，他也為自己訂立了更大的目標。他期盼能成為一個「星級」導遊，帶團去非洲，將旅遊節目還原，與更多的人分享自己的旅遊經歷。

文：盧靖賢

編輯：廖偉龍

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