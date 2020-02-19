Watch News：流線一體成形 斯文一族動起來

首款中央顯示計時自動表

這個全新系列用的表殼、一體式鏈帶、機芯、表盤和指針也是全新的設計。 Streamliner的名字，代表腕表的設計呼應1920和1930年代最早符合空氣力學的高速火車的圓滑曲線。枕形表殼直徑42.3毫米，防水深度達120米，計時功能可於水底下使用。表鏈的特殊鏈節設計確保即使戴在纖細的手腕上也能完美貼合，所有鏈節以鉸接方式相連，帶有柔和的波浪形狀，經拋光和垂直拉絲處理。

機芯方面，Streamliner是首款採用中央顯示計時功能自動腕表，設有分鐘及秒鐘飛返功能。HMC 902機芯（左圖）採用逆跳原理，分針利用蝸形凸輪累積和釋放的能量進行瞬跳，使數值讀取更加精確。表盤中央較幼的兩枚指針是計時秒針和分針；較粗兩枚指針則顯示當下的小時和分鐘。表殼2時位置的按鈕時計時功能的開關，10時位置按鈕則控制計時指針的飛返功能。看似簡單的設計，卻需要極度精密準確的機芯才能實現。

文：Tung Cheung

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