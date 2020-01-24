辣媽CEO：最後的啤酒

既然死亡是必然殊途同歸，何須避忌，何怕之有？死亡這個話題，好像是中國人不能說的忌諱，一講就好像是詛咒似的，要大吉利市吐口水講過。但死神的來臨從來不會有預告，殺了幾多措手不及，造成了幾多遺憾？有財產的，即使有遺囑都要打官司，何况有些人連遺囑都無？

所以我非常認同趁在生之時，為自己搞一個開心喪禮party，邀請所有想見的摯愛親朋，想深一層還應該包括敵人，死到臨頭，還有什麼放不開，對不對？情深說話逐個講，新歡舊愛新仇舊恨同場共冶一爐，真高興多熱鬧，比帶着情深說話未曾講，然後帶着遺憾驟然離去，強太多！

子孫圍繞 病榻上歎啤酒

為什麼外國月亮總是特別圓？抽起條根講生死，是因為看到一篇報道。美國有一個87歲的老人家Norbert Schemm，身患末期癌症，自知時日無多，希望在生命的倒數最後時刻，能夠有親人陪伴，再喝一口自己最心愛的啤酒。

一張老人家在病榻上拿着啤酒，子孫圍繞在牀邊的照片，在老人家安靜離世之後，孫兒貼到社交媒體分享。之後的迴響，反應之熱烈，引起全世界很多人的共鳴，令他們全家人都震驚！很多陌生人留言說，照片給他們帶來了安慰。

生死彌留之際，一家人圍在一起，談天說地，可以很甜蜜溫馨，不是只能抱頭痛哭，涕淚交加的。

那個老人家真的有福氣，不單兒孫孝順，難得的是夠豁達，否則怎會讓老人家在病牀上飲啤酒？我娘親還在生之時，從不戒口，豬腩肉挑最肥那件，不過她得天獨厚，老人三高，她偏偏三樣都唔高，但以其性格，即使三高都一樣照食。人生七十古來稀，食又死唔食又死，食自己喜歡食的，食死都開心。要是這樣那樣都不吃，要戒口，想食不能食，對她而言就是生無可戀，寧願早死早着。講起來，我的偏激火辣火爆激到她紮紮跳的性格，其實怪不了我，應該怪遺傳！

人死燈滅 搞大龍鳳無意思

面對生死，我娘親的確豁達，一早講到明遺體捐贈做大體老師。喪禮從簡，不需殯儀館大費周章勞師動眾。真正對她好的話，應該是趁她活生生，食得走得的時候，多陪伴她，讓她食好點、開心點，日子過得逍遙快活點。人死如燈滅，之後才搞那些大龍鳳給活着的人看，一點意思都沒有。所以拿着尚方寶劍打正旗號，鍾意去邊就去邊，鍾意食乜就食乜，我們都只能乖乖配合。

因為百無禁忌，死後安排我們當家常閒話講，講的時候當笑話講，沒想到，娘親去世會如此突然，雖然慌了我的心神，但慌不了我的陣腳。娘親在生想做的事，我沒有阻撓，遂了她的最後心願。娘親的身後事，我能夠如她所願一一辦妥。

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

[Happy PaMa 教得樂 第281期]