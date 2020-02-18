日式育兒記：日本人也買不到口罩

睹公主號疫情 驚覺病毒如SARS

當我跟她們說起香港的情况，她們才明白為什麽我要每天幫兒子戴上口罩。到了這個星期，看到鑽石公主號的情况日漸嚴重，累計有二百多個病人呈陽性反應，也看到日本傳媒開始擔心社區爆發，日本媽媽今天跟我說，原來這個病毒跟SARS一樣，才發現事情跟流感大不同，可是跟很多日本人一樣，當她們這個星期發覺新病毒的嚴重性，想為家人買多盒口罩的時候，卻發現全部口罩架上空空如也，每次當我聽到有媽媽說買不到口罩，我也有點慚愧。

口罩是日本人必需品

香港人曾經歷SARS，大家聽到這個詞也會起雞皮疙瘩。當時我還在讀中學，記得學校在停課前後也有充裕的口罩派發，更曾經派過N95「豬嘴」口罩叫同學戴上，當時大家仍互相取笑「豬嘴」多醜。想不到17年後，一罩難求，一「豬嘴」更難求。這兩星期，相信香港人說口罩的次數，比什麼也要多，知道香港人購買口罩處處碰壁，這裏大部分的居日港人也跟我一樣，不想家人連夜通宵排隊，也會幫忙親友買口罩，不過每次買的數量也是一盒起兩盒止，每當有親友告訴我要20盒的話，我也會即時婉拒。

大家可能在這些非常時期才會戴上口罩，但口罩可是日本人的必需品，他們感冒會戴，怕被感染會戴，花粉季節會戴，不化妝會戴，怕大風也會戴，因為以上種種原因，他們也會定時定候購入口罩。可惜因為不少內地及香港代購來「爆買」，現在日本人也很難買到口罩，除了要限買之外，也不難在藥房開門前見到不少老人家在藥房前排隊攞籌買口罩。

當我們不斷謾罵水貨客如何爆買我們的奶粉時，我們也要記得購買自己數量的口罩便好了。

文：椰菜媽

作者簡介：新手媽媽，最愛DIY玩具，與肯尼亞爸爸生了個椰菜B，最近移居日本生活，盼與兒子一起經歷快樂童年。

http://www.facebook.com/cabbagepatchkidsinjapan

[Happy PaMa 教得樂 第281期]