牛頓停課在家 發展部分「微積分」理論

說到分享，和大家分享一個小故事。故事的主角是一個老伯伯，今天正是他的生日，伯伯呆坐家中感嘆人生苦短，一生兩袖清風、家徒四壁，自己對世界可謂毫無建樹，現在正等着兒子用家中僅有餘錢去買一袋食物為他慶祝生日，也讓家中老少得到一餐溫飽。突然伯伯聽到開門聲，原來是兒子帶着一大包食物回家，伯伯看看價錢呆了一下，驚訝地問孩子：「我們家哪有這麼多餘錢買來食物？」兒子回答說：「是的，售貨員在點算貨物時，我真不夠錢來結帳，幸好排在我後面的一位先生幫我付了餘錢，他還給了我一張發黃的舊卡，說他小時候也很窮，有一天要買藥給病倒的媽媽，卻不夠錢付藥費，正當心急如焚時，一位好心的先生幫他付了錢，還給了他一疊小卡，並告訴他長大後，也要這樣幫助有需要的人，且可送出這張卡來把愛延續下去……」兒子還未說完這天的奇遇，老伯伯已熱淚盈眶，他認得這張卡，就是他在很多年前送出的，原來微細處的一點愛，在不知不覺間改變了世界。

照顧弱勢 重建愛與分享

這段日子物資被搶購一空，家長們如能以身作則，不過度囤積物資，便可讓有需要的人士也可購買到適量的物資來抗疫，也可藉此告訴孩子，世上有些人工作時間很長，不能夠在家工作；也有些人年紀大，整夜排隊買物資很容易生病；亦有些人的工資月月清空，沒有餘錢購買下個月的糧食物資……因此，若家中有多出的物資，可想想如何分享給有需要的人，公義就是讓社會中的弱勢被照顧，人與人重建愛與分享的聯繫。

執筆之時，重溫了一名舊生在2003年送我的生日禮物，那是一本日記，寫下了他在那年3月到7月走過的經歷，小孩子眼光看的大時代，有歡笑也有淚水。歲月流逝，今天又面對不一樣的疫情，願我們在這段日子注意個人衛生，用心愛護每個身邊人，很多年後回望今天，願大家記得的，是和孩子們一起的學習與成長！祝願大家身心靈健康！

文：鄭家明（基督教宣道會宣基小學家長教育主任）

作者簡介：全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

[Happy PaMa 教得樂 第281期]