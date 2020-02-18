停課做什麼？：6招練肌肉、手眼協調 室內健身操 親子變「超人」

文︰許朝茵

以往很多家長都會在假日時，帶孩子到不同的遊樂場玩，但現時為了防疫，大家也少去人流密集的地方。註冊物理治療師藍芳指出，5至16歲的兒童及青少年每日應有1小時的中強度運動，何為中強度？「即是有些微出汗、氣喘，但仍可說話，只是氣喘至不能唱歌。爸媽可從孩子以上的表現，了解強度是否足夠。」

每日最少30分鐘中強度運動

她補充，平日孩子在上學期間，不時在學校打波或跑跑跳跳，不難達到上述運動指標，但在停課日子，孩子窩在家中減少外出，百無聊賴下自然會時常打機，運動量大減，有可能影響身心健康。她建議小孩每日最好有30至45分鐘持續中強度運動，加強心肺功能，可提升整體免疫力。

除了孩子外，很多爸媽的運動量也不足，不如在這個敏感時期，一家人在家中做些簡易運動，保持良好體格，既有助增強抵抗力，親子間也有互動時間，促進感情，對身心也有裨益。

藍芳推介6招室內親子運動，更找來她兒子Issac一起示範。不過她提醒，做運動時最好穿些輕便的運動鞋或防跣襪，以防滑倒。另外，也要保持室內空氣流通，因運動時呼吸會加快，需要更多氧氣。

■中醫貼士

注意飲食 養好脾胃

想提升抵抗力，除了要有足夠的運動量，飲食和作息也一樣重要。註冊中醫陳敏提醒家長，要注意孩子的睡眠時間，「小學生每日應睡上9至10小時，年紀愈小便愈要睡多些，若睡不夠，抵抗力自然較弱」。

另外，雖然現時要減少外出時間，但陳敏建議，盡量帶孩子到人少的戶外地方如屋苑花園等曬曬太陽，「多曬太陽，可補陽氣、補正氣，幫助提升免疫力。但避免在烈日當空下暴曬。同時，要小心孩子保暖，別着涼」。

她又說，小朋友因發育未成熟，脾、肺及腎這3個臟腑都較弱，當中脾胃有「後天之本」的稱號，若脾胃運化功能良好，可以傳送營養予全身。相反，運化功能弱，不單影響營養吸收，而且脾胃差更易出現消化不良，最終可能影響睡眠，損害健康。

忌食生冷、肥甘厚味食物

所以如想身體好，便要先養好脾胃。陳敏提醒，首要是戒食生冷及減少食肥甘厚味食物，並多食蓮子、准山、茨實、節瓜、薯仔及蘋果等，有助健脾。另外，也要多食潤肺食物，如雪梨、蘋果及百合等，戒食熱氣食物，減少喉嚨痛等炎症。陳敏建議以下2款湯水，多飲有助健脾：

■蓮子准山茨實鵪鶉湯

材料：蓮子、准山、茨實各15克，鵪鶉1隻，水1.5公升

煮法：洗淨材料，把肉類先汆水，水滾後加入所有食材，煲1.5至2小時

功效：除可健脾，鵪鶉也可養陰潤肺

■太子參無花果湯

材料：太子參15克、無花果4至5粒、瘦肉500克，水1.5公升

煮法：洗淨材料，把肉類先汆水，水滾後加入所有食材放，煲1.5至2小時

功效：健脾和胃，滋補肺氣。如小朋友患傷風感冒，則不宜飲用

另外爸媽也可多按摩孩子的肚臍，以肚臍為中心，輕力地以順時針及逆時針方向各按肚子100次，有和胃健胃功能。

[Happy PaMa 教得樂 第281期]