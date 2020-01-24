本周FOCUS．採訪手記：顛沛的日子 流離的孩子

在這個動盪的環境下，我反而常常想起早前接觸過的小孩子——輝仔。上期《Happy Pama教得樂》訪問寄養媽媽鄧家怡（Carrie），而輝仔正是寄養在她家的孩子。訪問當日，記者甫進入Carrie的家門，輝仔即興奮地走上前來向我「嘩啦嘩啦」說了一大堆說話，可是我一隻字也聽不懂，因為他在說「BB話」，所以我只能呆呆看着他笑。或許輝仔見我無甚反應，最後默不作聲走到一旁玩玩具。

口齒不清 前路不明的寄養孩

後來Carrie解釋，不少寄養孩子都有咬字發音的問題，有時也不明白他們說什麼，在「雞同鴨講」下，部分孩子也會發脾氣，她唯有嘗試摸索他們的心意，但不一定會成功，要和小孩互相適應。

Carrie是緊急寄養家長，只提供短期照顧服務，之後寄養孩子便會回到父母身邊或被安排其他長期住宿。但她坦言，大部分孩子其實都不會回到原生家庭。訪問尾聲，Carrie又透露，輝仔數日後便會離開，轉去另一寄養家庭，但新家庭也只能照顧他一年，之後輝仔何去何從，則是未知之數。聽罷，即感到有些心酸，4歲的小豆丁已過着顛沛流離的日子。執筆之時，輝仔應該已搬入新家庭。但願他和一眾寄養孩子，在這個風雨飄搖的日子下，都能獲得適切的照顧和關愛，健康成長。

文：許朝茵

[Happy PaMa 教得樂 第281期]