齊齊防疫：天馬行空解釋防疫 洗手戴口罩加點趣

文︰沈雅詩

聖公會聖基道兒童院服務總監兼註冊社工陳香君表示，今次新型冠狀病毒疫情嚴峻，爸媽確實有必要好好向孩子解釋風險，並做好預防措施。但如果孩子年紀尚小，仍在「唔識死」階段，她建議家長可套用小朋友的語言和想法解釋，例如把疫情說成︰「現在出現了一隻很危險的細菌（病毒），若被它捉着，它便可能會帶走你。從此，你就見不到爸爸媽媽，又沒得吃糖果，也玩不到你喜歡的玩具。」

不過，說出事情的嚴重性後，陳香君說，家長也要告之問題是有出路，只要做好預防措施，包括勤洗手、戴口罩、不亂摸東西、減少去街、增強免疫力等，「細菌（病毒）便不能捉走你」，以減低小人兒的不安感。

孩子天生手多多，喜歡摸東摸西，洗手卻「求求其其」，常常「濕」手當洗手；戴口罩對他們來說，更加是艱巨的任務，反抗指數甚高。陳香君建議家長，可把洗手和戴口罩變成有趣的活動，增加孩子的參與意欲，她提供了以下幾個點子︰

邊洗手邊唱歌

為延長洗手時間，可建議小朋友每次洗手，都哼一首喜歡的歌曲；或由小豆丁點歌，爸爸或媽媽負責唱，以增加趣味。

預告戴口罩不適

每次戴口罩前，都先跟小朋友預告戴上口罩後會有什麼感覺，例如或許呼吸會不太暢順，但只要習慣下來就問題不太，此舉是讓他們有足夠的心理準備。

創作口罩故事

不妨天馬行空，把口罩形象化成為一個能抵擋敵人（病毒）的盾牌。當替口罩賦予正面角色，小朋友對它的抗拒程度又會減低，肯乖乖戴上的機會又大些！

壞心情勿傳染子女

陳香君又提醒，在這段艱難時期，不論成年人或小朋友都容易有負面情緒，她建議家長要維持正向思維，也多點憐恤小人兒的心情。「小朋友一下子好像失去了自由，少了上街機會，沒得見朋友和同學，心情難免會差，家長若能夠站在他們的角度，多點同理心，便可以較冷靜地處理『扭計』的問題。」

至於家長，陳香君有這樣的忠告︰「經歷過SARS，大家都明白，疫症爆發期間，的確會很辛苦，但要有信念，它會成為過去的，我們會有出路。」她再三提醒，家長勿把壞心情傳染子女，沉鬱時不妨上網看些搞笑影片、透過電話或WhatsApp找朋友傾訴，亦可練習靜觀平復情緒。

[Happy PaMa 教得樂 第281期]