停課玩什麼？ 創意遊戲 一粒糖一張紙都好玩

■遊戲一：滿「糖」吉慶

新春期間，相信大家都收到不少賀年糖果，那就一於利用糖果，設計好玩遊戲吧！

材料︰小量糖果、一把間尺和紙包飲品

玩法︰在飲品盒上放上間尺，在間尺的一端放上糖果，然後用手拍打間尺的另一端，糖果就會跳起來（圖1）。想加添難度，可設定不同目標，例如把糖果「跳」入全盒內的某一格，又或者把不同利市封變作不同的分數，玩家把糖果「跳」在不同的利市封上，就可獲得指定分數，彼此可一較高下。這個遊戲主要考大家能否掌握間尺擺放位置的竅妙，亦考眼界和手力，非常有趣！

■遊戲二︰利市封二三變

利市封的真身是紙，因此集齊可摺、捲、剪、畫、釘、貼、黏的特性，加上漂亮的設計和耀眼的紅色，實在是上佳的遊戲物資。

材料︰大量利市封

玩法1︰

疊疊富貴屋

把利市封對折，製成可企立的立體組件，多摺幾個，就可玩層層疊。可玩輪流砌，又可玩群策群力，齊心興建疊疊富貴屋。（圖2）

玩法2︰紅圈圈飛舞

把利市封（圖A）剪成多條紙條，再打開紙條成圈（圖B），然後將兩邊摺口壓線位以釘書機、膠水或雙面膠紙連接，製成「8」字紙圈 。將紙圈拋起，圈圈會自行旋轉，十分奇妙。大量製作，即可製造紅圈圈漫天飛舞的好玩畫面（圖C）。

■遊戲三：點「紙」咁簡單

紙，是家中常見之物，看似蒼白平凡，卻能衍生非一般的好玩遊戲點子！

材料：廢紙

玩法1：紙貼胸狂奔（圖a）

把一張紙放在胸前，在雙手不可接觸紙張的條件下，拔足向前狂奔，務求用速度防止紙張掉下來。小朋友不妨試試報紙、雜誌紙、影印紙的不同奔跑果效，也可增加紙張的數目，甚至與家人一起玩接力。

玩法2：踏紙前行（圖b）

左右腳分別踏在兩張廢紙上，再向前行，過程中要確保雙腳不可離開紙張，看看可否10秒達到終點。想挑戰難度的，可以雙腳踏在同一張廢紙上前行，雙腳同樣不可離開紙張，更不可令紙張破損，究竟有何竅門呢？

玩法3：紙上滑雪（圖c）

一人以兩腳踏在一張紙上，然後伸出雙手或配合繩子，讓另一人拉動前行，感覺恍如滑雪。

玩法4：夾紙擊掌（圖d）

兩人對掌，出力按着夾在中間的紙張，再一齊數1……2……3……然後同時鬆手再擊掌，看看可否眼明手快兼合作無間，令紙張沒有掉下來。想玩升級版的，雙方均可雙手並用，左手一張，右手一張，甚至圍圈與一家人玩。

[Happy PaMa 教得樂 第281期]