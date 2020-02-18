冷知識：從底吃到頂 維C高過蘋果橙

佐藤正行稱，日本人一般會整顆品嘗，即不會切開。由於士多啤梨下部較甜，多從下部開始吃，吃到頂部才取下葉梗，那便不會流失味道。如果切開吃，也多數像切橙一樣切成4份，整份吃下，品嘗整體味道。除此之外，日本人還愛沾煉奶吃，或者放入牛奶中搗碎品嘗，有興趣不妨在家中試試。

2. 什麼是糖度？

買士多啤梨時常提及的「糖度」，其實是指白利糖度（Degrees Brix，符號°Bx），即在測定室溫20℃的情况下，每100克水溶液中溶解的蔗糖克數。測量的原理在於溶解在水中的大分子（例如糖、蛋白質、脂肪）會改變液體的濃度和折光率，依照偏折程度的大小來計算甜度。雖然水果並非蔗糖，但亦可透過這測量原理測試糖度。

3. 日本士多啤梨和韓國、美國有何分別？

香港除了日本士多啤梨，還有其他國家進口的品種，日本士多啤梨整體質素高，軟身，較受港人歡迎。韓國士多啤梨較硬身，葉子偏青色，「韓國近年大力改良種植方法，亦有參考日本，出品了較甜的品種，例如近年較多人買的『雪香』」，廖偉光說。美國則相對最硬身，亦較多品種偏酸。

4. 維他命C高過檸檬？

在疫情緊張的情况下，不少人主攻維他命C豐富的水果，希望增強抵抗力。不說不知，士多啤梨營養豐富，每100克約含62毫克維他命C和90微克葉酸，其維他命C含量比葡萄、蘋果、橙和檸檬更高。