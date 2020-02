官方話你知：意大利正宗配寬扁意粉

意大利駐香港總領事館傳訊及公關處代表Francesca Olivotti指,現時世界各地一般稱番茄肉醬為bolognese,但意大利會用「ragù(發音ra-goo) alla bolognese」(bolognese ragù)來形容bolognese。早於18世紀就有書籍記載的ragù,是一種濃郁的肉醬,基本做法是把肉類和蔬菜慢煮一段長時間而成,番茄底的肉醬就以bolognese ragù最出名。

意大利人一般配搭來自北部的tagliatelle寬扁意粉,不會用南部的spaghetti圓意粉。對他們來說,外國隨便一間西餐廳所做的spaghetti bolognese都是錯誤的。其他地方如何演變成將肉醬配圓意粉,一直眾說紛紜,較有趣的說法是指二戰時,英美軍人曾在博洛尼亞吃過肉醬配意粉,一吃傾心。回國後,要當地意大利移民做此佳餚。但來自南部的移民用了spaghetti,將錯就錯成了現時全球「認可」的spaghetti bolognese。

1982年登記正宗食譜

意大利為了守護傳統和推廣正宗的bolognese ragù,the Bolognese delegation of the Italian Academy of Cuisine於1982年正式登記bolognese ragù食譜,讓公眾跟隨食譜學做正宗番茄肉醬。giando group創辦人兼著名意籍大廚Giandomenico Caprioli把混合了second cut的牛肉和豬肉粗粒肉碎、紅蘿蔔粒、西芹粒和洋葱粒炒至乾身,加鹽和胡椒調味,再下白酒和茄蓉,慢煮3小時至濃稠質感。最後把肉醬和tagliatelle細炒,上桌時灑上Parmigiano-Reggiano芝士便行。做法簡易,色澤橙紅,肉味和番茄味更香濃,tagliatelle吸盡肉汁精華,入口不膩。

