e代精神：應對疫戰 先要戰勝恐慌

假消息滿天飛 恐慌擴散

從前我們常說，資訊就是力量。不過，這是有前設的：所謂資訊，從來是指有權威、有公信力，經嚴謹考證之前提下發布的消息。可是在手機互聯網年代，人人都可以是發布者，資訊根本是氾濫，我們很難去求證消息的來源真偽，即使有人生經驗的人士，亦會受紛亂的資訊影響。尤其是一些嘩眾取寵之言論，更往往因吸睛而被多番轉載，繼而催生更大範圍的恐慌擴散。

人生來有一種天生自我保護的好奇心，當對某事情愈擔心，便愈想知得更多，目的是令我們提高警覺。可是，當我們不停地去搜尋關於疫情的資訊，到頭來會令我們失去理性分析的能力，不能篩選與過濾一些渲染性的煽情報道，令自己不能冷靜下來、避免踏入恐慌之餘，隨便分享更可能造成集體恐慌。因此，要避免沉溺於無止境的網絡世界，我們應限制自己的資訊接收來源，只留意有公信力的發布機構，反覆參照和對比，便恍如在心理層面上「戴上口罩」，截斷恐慌「疫情」透過虛擬環境傳播，保護自己的心理不隨便受干擾。

人之所以徬徨，往往是出於對事情的不了解，怕自己對情况沒法掌握。要明白，雖為普羅市民，但只需保持個人和家居衛生，確保U形去水位定時注水，冲廁前蓋上廁所蓋，避免和其他人近距離接觸，勤洗手，不隨便擦眼睛、鼻和口，基本上便可以大大減低受感染風險。明白這些是每個人都有能力做到的，只要保持冷靜，緊守崗位，沉着應戰，更不妨留意防疫下一些人性光輝之報道，比如互助、救弱、公益活動等，保持對自己、對人和對社會之信任，避免被情緒牽着自己走，就不會自亂陣腳，疫情亦終必可受控。

文：傅子健（精神科專科醫生）