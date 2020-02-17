盲搶維C防疫 小心吃出腎石

每日所需維C=1個橙/奇異果

維他命C對抗肺炎的功效似乎被高估，養和醫院高級營養師陳勁芝說：「根據近年一份較大型的綜合分析，研究數據涉及1.1萬多人，當中發現只有一些接受極端體能訓練或每天做大量運動的人士，如軍人、滑雪選手，每日服用200毫克維他命C有助減低一半感冒風險，但對一般人則沒有明顯效果。」不過，有研究指對減緩感冒症狀有輕微幫助，「現時不少感冒熱飲冲劑會加入維他命C，因補充維他命C有機會將病程縮短24至36小時，成年人可縮短約8％，小朋友則14%」。

可是，陳勁芝建議先從飲食中攝取維他命C才考慮服用維他命C補充劑，「女士每日所需的維他命C約75毫克，男士則為90毫克，而一個橙或奇異果已大致含有70至90毫克維他命C，若想攝取200毫克，只需食用兩個生果、三份蔬菜（即一碗半）已足以攝取」。喝果汁又可以嗎？陳勁芝說：「維他命C會隨儲存時間而流失，曾有研究指出，鮮榨果汁在擺放24小時後，維他命C含量已減去一半。」

至於市面的維他命C補充劑，有些含有1000毫克維他命C，大大超出每日所需。陳勁芝補充：「習慣服用維他命C補充劑的人士，記得要多喝水。維他命C含酸性，部分人服後會感到胃部不適，若攝取過量至2000毫克以上，則會增加引致腎石的風險。」