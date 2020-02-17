知多啲：疫情幾時完？「兩三周無新個案」

「原本上周內地感染個案開始回落，但今日（13日）突然新增1萬多宗（包括臨牀診斷病例），死亡個案亦上升，可見內地疫情未受控。」他指出，香港疫情的發展，較武漢遲3至4星期，還要視乎廣東省的感染個案有沒有上升，因為一旦廣東地區再爆發，會對香港構成威脅。「現時，香港每日都有本地個案，大多跟內地無關，已經是社區爆發。一日有新個案，一日都不會完結。直至兩三周都沒有新個案，疫情才可能完結。」

源頭難堵截 疫苗難救急

要遏止傳染病，方法有：

1. 堵截源頭

2. 中斷傳播鏈

3. 研製疫苗

4. 全民感染產生抗體

孔繁毅表示，現時新型冠狀病毒的源頭已不單單在武漢，源頭已在香港，難以堵截。至於疫苗，研製測試需時，可能7、8年後才有，到時可能已經沒有用；至於全民感染產生抗體則有可能發生，「但我們絕不想見到此事，因為即使只有1%死亡率，都有成千上萬的人會死亡」。

他續指，目前根本不知道傳播鏈在哪裏，難以打斷；唯一方法是「現在人人戴口罩，減少出街食飯，實行在家工作，希望藉此打斷傳播鏈」。孔繁毅一再強調，防控措施很重要，希望現時切斷傳播鏈的方法有效，即停課、在家工作、避免飯敘。感染數字在隨後數星期就有機會回落。