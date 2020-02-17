長短期方案 化解污渠播毒危機

現在人人頻撲抗疫，疫情究竟何時完結？

「新型冠狀病毒較喜歡在上呼吸道的細胞，多於在腸道細胞。上呼吸道的新型冠狀病毒數量較糞便多，維持陽性反應的時間亦較長。」不過，香港大學醫學院助理院長、內科學系傳染病科主任孔繁毅相信，糞便也載有新型冠狀病毒，雖然病毒數量未必很多，但由於感染者不少出現腹瀉徵狀，令病毒在污水渠積聚。一旦洗手間渠管或排水口出問題，噴出病毒便會污染空氣；當有人長時間逗留在廁所，如15至30分鐘，便可能感染。

從事喉管工作逾40年的香港持牌水喉匠總會創會會長曾貴賢，提供簡單易行的短期應急防護措施，盼在水喉匠上門檢查或維修前減低風險；從事喉管工作逾20年的管藝坊技術總監鍾振宇、資深顧問林錦鵬，則分享治本的長遠修繕方案。

短期應急：密封、遮蔽 防污水回湧

1. 密封破損喉管

不少大廈的排氣管、排污渠安裝在室內，當懷疑管道表面有破損、裂紋，應立即貼上防水膠紙（圖一）或抿上適量英泥覆蓋，並盡快安排合資格水喉匠維修。即使大廈排氣管和排污渠位於外牆也不要掉以輕心，如接近窗戶要避免開窗，以免有泄漏污水彈進屋內。

2. 遮蔽地台排水口

若地台排水口位於牆角等隱蔽位置，要自行檢查隔氣彎管並不容易，若不常用的話可用防水膠紙暫時封閉。長遠計，建議在地台排水口安裝活門（圖二），關閉小門後可遮蔽排水口，防止污水回湧。

3. 封閉面盆排水孔

面盆除底部的排水口，部分在盆邊也設有排水孔（圖三），連接面盆底部排水管道，用來排泄滿瀉的盆水。若盆底隔氣彎管失效，病毒有可能循此孔釋出。為加強防疫，建議暫時用防水膠紙封閉盆邊排水孔。面盆不用時亦應把排水口活塞按下（圖四），或蓋上膠蓋遮掩。

4. 遮掩企缸排水口

由於企缸地台高度有限，排水口一般只能容納較小型、儲水深度1至2吋的隔氣彎管，比儲水深度約3吋的U形款式易乾涸。建議冲涼後用物件暫時遮掩排水口（圖五），以免隔氣彎管的儲水被抽乾後有污水回湧。

5. 留門罅通風 免隔氣管乾涸

密室開抽氣扇會出現負氣壓，會抽乾面盆等各個排水口隔氣彎管中的儲水。建議冲涼時不要把門緊閉（圖六），讓空氣由門罅進入廁所，減輕負氣壓。另外，隔氣彎位中的儲水約1星期內會乾涸。出外旅行或公幹回家後要馬上清潔各排水口及注水。

小貼士：泡沫測試隔氣功能

如發現喉管及排水口附近有臭味，很可能是隔氣彎管失效，要找水喉匠檢查。鍾振宇提供一個初步測試隔氣功能的方法：把洗潔精泡沫置於排水口表面，若隔氣彎管乾涸會有空氣流動，泡沫會被吹起。

長遠修繕：一戶亂裝喉管 全幢當災

曾改裝廁所、發現污水渠有滲漏？待疫情過後，應深入檢查、修繕居所和大廈的喉管，更換合規格的隔氣彎管及管道。

1. 專人改裝 免影響整體管道

鍾振宇指出，排污系統經過精密計算和設計，如排污渠和排氣管的款式、粗度，是按大廈樓層、單位數目等因素計算。就算這些共用管道處於單位內，住戶也不可隨意私自改動，否則會影響整體運作，例如切斷單位中的排氣管有可能釋出污物，把面盆排水管接駁大廈排氣管亦會造成污染。住戶維修或改動室內喉管時找專業人士，避免因認知不足而破壞大廈排污系統的整體運作。

2. 定期檢測 訂立耐用安全方案

鍾振宇鼓勵業主在大廈定期驗樓時，趁機仔細研究渠管狀况和設計。當住戶人數比落成時大幅增加，會加重排污系統的負荷而造成勞損，有可能要更換較粗的喉管。「過程中要和管理公司、承辦商多溝通，按預算訂立長遠、耐用和安全的方案；變動公用渠管設計須通報屋宇署。」

3. 設中央隔氣守尾門

一些面盆、企缸、地台排水管設計，在外牆匯合後連接到大廈排污渠。鍾振宇說，在進入大廈排污渠的接駁位置前，可按情况考慮加設U形中央隔氣。若面盆、企缸、地台各自的隔氣彎管乾涸或失效，外牆還有一U形中央隔氣擔當「後衛」，防止污物經大廈排污渠回湧。

4. 低層單位裝止回閥

坐廁內隔氣彎管儲水充足，可防止大廈排污渠中的污物回湧。但大廈低層單位的排污渠承受巨大水流衝擊，有失守風險。鍾振宇說可考慮在坐廁排水口接駁大廈排污渠位置，裝置一個止回閥 （non-return valve），防止大廈排污渠中的污水回湧。

喉管路線 愈簡單愈好

大廈排污渠和排氣管喉管設計千變萬化，鍾振宇指，有些設計位於屋內，優點是方便維修，但當有破損的話住戶便首當其衝。而裝置在外牆，好處是令家居環境較優美亦方便管理處查核，缺點是易受風吹雨打而損耗，檢查和維修時需搭棚。

林錦鵬說，無論是室內或外牆的喉管，管道路線應盡量簡化，設計避免「九曲十三彎」，愈少部件愈暢通。此外，修繕大廈喉管時要確保管道全段的直徑一致，才可保證流量均勻和暢順。英國、澳紐的渠務系統發展完善，維修時可參考當地的方案。一般渠管在正確設計和使用下可用上20年。

文：呂瑋宗、李祖怡

編輯：王翠麗

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