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chungkin express：基進管理 II：預設開放 民間自發補完計劃

【明報專訊】基進管理是應用在我團隊的三項原則，跟武漢肺炎本毫無關係，但有些元素如上期談的遠端辦公，還有這次聊的開放資訊，卻適用得有如度身訂做。

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