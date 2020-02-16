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2020年2月16日星期日
星期日生活
切爾諾貝爾與失敗國家——被推動挺身而出的凡人
防疫無聊 凡人有為
周日話題：緊守什麼崗位
星期日現場：「和你溝」—香港新日常
衛生號外：渠管播毒 咩樓最高危？
留守好讀：疫症下的自我流放——加繆的《鼠疫》與我們
同場加映：悠長假期
開門讀書：#愛在瘟疫蔓延時
七情上面：不尋常死亡真相 封死在政權密室
影像特區：一簞食，一瓢飲，一顆心，一句話
周日話題：疫症觸發的香港運動陰暗面──談種族仇恨
齊澤克的左翼國際視野及左膠的幻見
chungkin express：基進管理 II：預設開放 民間自發補完計劃
阿貓阿狗：#64抗疫
童軍跳彈牀：心中有工作 處處都是Office
movie chic movie style：當小偷族遇上寄生族
甜蜜的復仇：捕捉現實
家明雜感：《在晴朗的一天出發》那恬靜的一分鐘
影片簡評：《翻牆熱氣球》 IIA
星期日文學‧孔慧怡：譯家的回憶，文人的交往
疫情日記達人小朋 風暴中的薛丁格船艙
讀食時光：關西鋤燒 苦難中的甜
綠色生活：當南極熱過香港 企鵝何去從？
通識導賞：研製疫苗路仍遙
街知巷聞：香園圍 昔迎不速之客 碉堡古宅如故
未來城市：農業發展 先建立計劃消費心態
七情上面：不尋常死亡真相 封死在政權密室
【明報專訊】記得中學時，獨自乘晚上九時半的油麻地渡輪，到大澳已是午夜。
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切爾諾貝爾與失敗國家——被推動挺身而出的凡人
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