衛生號外：渠管播毒 咩樓最高危？

觀乎現時的確診個案，患者散佈在私樓、公屋、唐樓，甚至是村屋，究竟哪種樓齡和類型的樓宇存在最高風險？

本地資深建築師何文堯從香港樓宇建築歷史拆解，原來1986年入伙的康美樓，相信已是最後一代仍然使用室內氣喉設計的公屋，新公屋住戶毋須過度擔心。

渠管：來回室外又折返室內

何文堯指出早期的香港住宅，無論是唐樓抑或H型公屋，以至公共浴室都是採用室外渠管。「你有無印象曾經見過一些唐樓和公屋外牆的喉管，每層都有一個四方形的水兜，然後上層渠的污水流在水兜，之後再慢慢流到下一條渠？好多沙龍照都在這些外牆拍攝的，因為這些水兜會長有好多花草。」

室內「渠槽」遮住未知失修

但污水見光存在衛生風險，這些喉管後來被取締，所有排污渠系統都要密封。加上1970年代香港建成愈來愈多高層住宅，室外渠管必須搭棚才能維修，因此排污渠開始放進室內，以方便維修，康美樓就是在這段時間落成。

但家中見到渠管實在欠缺美感，80年代進一步演變成室內渠管亦被方形「渠槽」遮起來。「被渠槽遮住其實又出現問題，就是當年我見過有好多豪宅日久失修，渠槽入面的渠爆了流出大量污水，低層單位不知道漏水，打開檢查，全屋都是污水。」

後來發展商又紛紛轉用室外渠設計，即室內只會見到連接馬桶底部或下方的一小節糞渠，其餘所有糞渠、氣喉部分都設在外牆位置，而康美樓這種氣喉在室內已經接駁糞渠的住宅單位在香港屬於少數。「後來和諧式公屋全部喉管都行室外，康美樓這種Y型公屋的室內渠設計差不多是最後一批公屋行室內渠。」

改良版「渠槽」方便檢查

可惜近10年，室內渠重臨，為了善用每一寸空間，放置更多個單位，政府容許「黑廁」設計，發展商又再採用「渠槽」設計，將渠管放進室內，但就有所改良。香港工程師學會高級副會長源栢樑指出在沙士之後，屋宇署向業界提出建議，所有樓宇的主渠，無論糞渠和氣喉都必須設有公共入口，即使是「渠槽」設計，亦要於室外設立開口，讓維修人員不用進入個別單位都可以檢查。

劏房：最大風險是師傅造工

何文堯和源栢樑都強調，只要確保U型隔氣滿水，裝修師傅造工無問題，渠管置於室內還是室外問題都不大，因為香港《建築物條例》對浴室的規管其實很嚴謹，而且建築技術、渠管物料亦隨時間進步，例如渠管已從以前容易穿洞的生鐵變成現在的氣密封膠管。何文堯指出：「看康美樓A307患者單位的相片，明顯見到裝修師傅事後處理相當馬虎，其實切斷氣喉後，一般有個膠蓋配件蓋住氣喉口再密封，但師傅只是用了類似英泥沙填補是極不理想。因為英泥沙不是氣密封，日子久了一定有裂縫，尤其是收水之後會裂。」

私樓改裝 不跟條例亦出事

當年沙士，私樓淘大花園E座成為疫廈，反映不止公屋存在風險。何文堯提到不少私樓住戶在新樓入伙後，喜歡拆掉浴室改裝，如果不跟足建築物條例，必然存在風險。人們尤其擔心居於唐樓劏房喉管亂駁增播毒風險，何文堯說據他了解，市面上不少幫忙設計劏房的人其實都有基本的建築知識，他見過不少劏房的廁所和浴室地台都有U型隔氣，他反而不過分憂心。

他認為劏房最大風險是裝修師傅的手工，以及主喉管的承受程度，原本只容納一條渠4單位突然變成12個廁所流量，淤塞和損壞情况增加。「而且我最心噏的地方是劏房住戶都是基層，其實手停口停，下班也沒有精力處理生活細節。」因此，他善意提醒劏房住戶如有少少時間，可以留意馬桶水有沒有郁動，「沒有冲水時，應該是靜止的，如果水位忽高忽低或水會動就一定有問題」。另外是要留意廁所喉管有沒有地方漏水和有異味。如有異常，必須找合資格技工維修，何文堯強調馬桶、渠管等設施維修按法例是業主責任。

屋宇署應發動大規模檢查

建築測量師姚松炎亦指，屋宇署應該馬上發動大規模檢查劏房戶的廁所情况，「現在康美樓的事件，屋宇署只會說你改過個氣喉呀嘛，改過就係咁㗎啦。但說到底香港樓宇又細又差，你完全不改動，其實好多時是無法生存，大單位被間了做四五間，每間都有獨立廚廁，廁所渠是必然不合規格，而我見過的劏房好似都無氣喉」。

村屋：留意與鄰屋污水渠口距離

至於村屋，何文堯說香港村屋是歷史遺留下來的老問題，「你知不知道村屋根本不需要由建築師設計？他們想怎樣建都可以。雖然我知有些建築師會收錢幫你簽個名。其實地政署是負責規管村屋，責無旁貸」。他提醒香港不少村屋雖然只有3層，但也相當接近鄰屋，如果與鄰屋污水渠口距離小過2米，是可以向屋主投訴要求更改。「如果住村屋頂樓都要留意，有一條喉大概2米高左右，喉頂有蓋蓋住，那就是氣喉。要提醒小朋友不要行過去，因為始終會有水珠彈出來。」

最後是工廈方面，要特別留意不少工廈被改建為居住和工作混合的loft，會出現亂駁糞渠到清水渠情况，「你看經過港島北面近海位置其實好臭，因為好多是污水會直接流出海洋」。

文//彭麗芳

編輯//林曉慧

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