星期日現場：「和你溝」—香港新日常

手遊的故事寫到這裏，荒唐的現實從這裏開始。

汽油彈的前世與酒精潔手液的今生

在兩個截然不同的場景中，相同的人相同的物，卻反覆出現；這句話看起來，有沒有覺得眼熟？一月的最後一天，年初七人日，我在網上看到一條短片，是中文大學拍攝部門自製酒精搓手液的情况，片中戴住口罩講解的男人，是化學系的教授，看着就是眼熟。

一念之間，我記得他了，吳副校長！三個月之前在中大校園，峰火連天之時，我戴着全形防毒面罩，配上60926濾罐，吳副校就是站在我的旁邊。他只戴着一個半臉形豬嘴，急於想跟警方的指揮官對話，惟節節遭防暴手擲過來的催淚彈打退。當時一眾記者緊緊圍住他，處身二橋口，地上是濕滑的汽油、藍水、鹽水混合液；鼻翼嗅到的，是暴政和易燃的氣味。

如果你還記得那段日子，那種刺鼻的味道，那種酒樽碰撞的聲音，那種在背包放着汽油給逮到，翌日就能把你送到法庭過堂，告你管有攻擊性武器立刻就要關押的畫面。而有無數咁多的人，至今仍被困牢房不獲保釋，他們的罪名，就是袋裏藏着「汽油彈」。

易燃液體和酒樽，根據遊戲的設定，就是反覆出現的物品。你把它找到了，手機發出「叮」的一聲，恭喜恭喜，成功進級。三個月前它的名字仍叫「汽油彈」，事到如今，已改名變成「酒精潔手液」，而且濃度低過75%被視為「冇用」，因為殺不了引致武漢肺炎的冠狀病毒。

遊戲和現實的疑似度，原來可以這麼近。

當酒精成了流金水

用上了關係的網絡，向一家化工公司，買入了一桶25公升的酒精。「嘩，竟然買到酒精！」這是一個14人的whatsapp群組，在一個非紅假的下午，一個大家都WFH（work from home）的時段，我歡天喜地的宣布。

三千蚊才買到25L，中間還經過無數的關係層，酒精是香港2020的流金水。

「2 pls」、「1 pls」、「3 pls」。報名、落單、搶貨，買咗先，比咗錢先，港人連串的行為是無能政府管治下的日常。我人生未買過咁大桶火酒，枱頭向來只擱着一瓶120毫升95%濃度的乙醇，用來消毒耳環刺針的尖端。

最後這桶25公升的酒精，給兩班朋友共12人「消滅」，電話另一頭說﹕「你三日後攞貨啦，要分的話，自備揼和樽。」

大家都很緊張，25公升濃度75%的酒精，OMG。而最離奇的是，這12人都來自文科班，全部是從會考高考年代走過來的怪物，單一的純文科訓練，最後一次觸摸test tube大抵是中三分科之前。而這班人對科學的無知，是在whatsapp裏溝通了十萬次，仍分不清乙醇、酒精、異丙醇，直到攞貨那天，仍有人問﹕「一陣去攞的係咪甲醇？」（10毫升的甲醇足以令人中毒）

10度跟50度的雙氧水

我們按着世衞公布的搓手液配方，和你溝自己的品牌，當中須加入雙氧水和甘油。一位深水埗朋友說，她家附近有間五金舖，疫症肆虐之後，就變得其門如巿，拍心口可替我張羅這兩種材料。探子回報，雙氧甘油各售1公升100元，「雙氧水係10度喎。」根據世衛配方，是以3%濃度的雙氧水作原料，因此我們要把10度大為稀釋，才合乎「規格」。

「好呀！你替我買吧。」

兩日之後，我和朋友相約在深水埗站地鐵站，交收各1公升的雙氧水和甘油，她一副「賺咗」的表情，雀躍地說﹕「雙氧水平咗！八十蚊咋！」說着拿出來兩支用背心膠袋綑着的液體，一把塞給我。我閒閒地問﹕「是10度嘛？即係10%濃度？」她答﹕「早兩日老細話10度，我問了幾次啦。」我再問﹕「10度即係10％？」好明顯她也是來自文科的書獃子，稍被質疑就猶豫起來﹕「我估係呱……」我倆之間，相隔着兩重口罩，但也感受到沉默中的無知。她先打圓場﹕「我行去舖頭再問一次，text你！」

被雙氧水腐蝕的日常

在空蕩蕩的地鐵車廂裏，我正在滑手機的時候，冷不防看到自己左手三個指頭，幹嘛都變得白白的。心血來潮google一下「雙氧水」和「變白」，一看我就感到自己臉孔煞白，搜尋結果有這樣一句「雙氧水並沒有『讓膚色變白』的功能，短暫的皮膚嫩白效果是被雙氧水腐蝕造成的，對皮膚有害，宜用大量清水冲洗。」

與此同時，我收到朋友的來電﹕「老細話，我今朝買的雙氧水，是50％！是50度，不是10度，前幾日賣的，才是10度。」我生氣起來﹕「搞錯！他賣咁高濃度，也不跟客人提點一聲？」朋友直言，長長的排隊人龍中，不乏買雙氧水的盲毛，大抵都跟我們一樣，因為搓手液缺貨而「和你溝」，「但一直沒有人問老闆濃度幾多，只有我問起時，他才說是50度。」

如果大家用了50%濃度的雙氧水，卻按着世衞配方3%濃度的分量，去製作搓手液，那麼多了出來的16倍分量，究竟會出現什麼問題？如此這些疫症下的慌亂和狼狽，竟是香港的日常。

25公升酒精，是一個什麼概念？其實就是20支1.25公升的可樂，或者100包250毫升的盒裝檸檬茶。量不算多，問題卻出在容器上。酒精一般不建議用PET水樽盛載，HDPE和PP膠才是正統。於是，我們把家中過去幾十年囤積下來的瓶瓶罐罐，空群出動，四出在屋子裏搜索酒樽、豆漿瓶、樽裝的衣物柔順劑等，最後還把我媽用來收藏陳年陳皮、一個十斤裝八珍甜醋玻璃瓶，徵用出來去盛酒精。

七個人做代表，一共拿着四十幾個玻璃樽，一邊走樽子互相碰撞，發出乒乒乓乓的清脆聲音，來到了工業大廈「分酒」。那公司老闆看到幾十個容量不一、三尖八角、有大有小、瓶口有寬有窄的樽子，老大不悅：「你哋咁樣我好難做！」

「香港人從來都難做！」我在心裏回應。

最後又電揼又水揼又漏斗的狼狽情况下，終於把25公升的酒精，全部注入四十幾個玻璃樽內，慌亂和手震，酒精倒瀉一地，人人都大汗淋漓。酒精分完了，我還要把各1公升的甘油和雙氧水，分發到六個小瓶之中。我們荒謬得在工業大廈之間一個小小的公園裏，穿起手套，把小瓶並排放在石壆，用漏斗將化學品平均分配。一個朋友站在公園門口，無奈地說﹕「那我幫手把風吧。」

將場景轉換，把風人不就是哨兵？但我們分發酒精雙氧水自救，又何罪之有？

我和朋友夾份買的酒精，一共12公升。我們打算釀製6公升的搓手液、6公升的酒精噴劑。排出來十幾個高矮肥瘦不一的酒樽，趴在地上進行文科生的化學工程。水揼、漏斗、量杯、針筒、手套、作攪拌用的木筷子，一應俱全，我們按照某理科同學出手重計的配方，戰戰兢兢地調度。中間發生了很多插曲，例如朋友的前臂遭雙氧水彈到，皮膚瞬間變白，眾人嚇得驚呼、又例如我們傾倒酒精時手震，地上遺下一灘起碼有百幾毫升的溶液，叫眾人惋惜得說不出話來。

我們關在屋子裏，在驚叫和嘆息聲中，度過了兩小時的「和你溝」時光。鼻翼聞住的火酒味道，喚起了我們在過去八個月內，層層疊疊掩掩影影難以言喻的複雜感情。入神之際，突然電話鈴聲大響，朋友急call；她焦慮地追尋一個200毫升裝VSOP酒瓶的下落，是剛才混亂之間，我把它一併帶走了。她不好意思地說﹕「那是我爸爸的遺物，你幫我留着，約你見面取啊！」

相同的物件、不同的場景，一樣的人物、不一樣的角色；兜兜轉轉，輪迴出現。大半年前戴

口罩都會被防暴挑出來問話，到今日人人為着撲一個口罩而瘋狂；世界屢屢出現預兆，但我們懵懂的不曉得解懂。人要活得夠日子，才能看到很多荒唐世事的起承轉合，而那一種帶點刺激性的火酒氣味，更是八個月來一直恍恍惚惚的若隱若現在人群裏面，同一種民情不散不滅。

文//鄭美姿

編輯//劉家睿

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