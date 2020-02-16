周日話題：緊守什麼崗位

留家工作似條件反射多於防疫策略

留家工作政策出台兩個多星期，原意常被曲解。有公共服務工作人員由於「工種」屬於必須服務，抗議政府不讓他們停工而暴露於危險的瘟疫中。網上有大學研究生投訴教授不理他人死活，被迫在實驗室（不是病毒實驗室）做研究工作，情况十分危險。瞬息間彷彿辦公室是感染新冠狀病毒高危地方！留家工作的原意是減少人群聚集，避免病毒在人與人之間傳播。由於有一部分人毋須上班，間接紓緩公共交通工具和設施的人群擠塞狀况。更因為少了人上班，食肆顧客少了，也沒有多少人有興致出外用膳。政府和不同機構取消了很多群體活動和會議，教會的崇拜也取消，有效地將人與人的距離拉開。就算要上班，由於少了人群聚集，細菌病毒的傳播機率大大下降，連今年來勢洶洶的冬流感季也急急在幾天前提早結束！現時中國內地以外地方的新冠狀病毒感染，一般在家中或與家人聚會時發生，皆因家人才是每個人長時間短距離接觸的感染源。在留家工作政策的推行下，工作間已轉化為相對安全的地方。

留家工作確實有它的成效，但現時所推行的方案似是回應疫情的條件反射多於防疫策略。政策推出前是否已經確立準則？有沒有考慮憑什麼指標去啟動政策？如果沒有標準去啟動政策，自然也沒有準則取消行動。對那些認為工作間很危險的僱員來說，他們肯定要管方確保安全才願意上班。由於沒有深切考究留家工作和個別工種的關係，留家工作方案多少已經淪為口號，無可避免地使一些服務停頓，其後遺症的嚴重性有待評估。最近遇見某機構留家工作的一位朋友，兩星期增磅不少；那邊廂的一個醫生同事則相反，忙碌以致清減了很多！

毋須一刀切 可採隔離工作政策

假如防疫目標是減少人群聚集，其實並不需要推行一刀切的留家工作政策，可以考慮分級別的隔離式工作政策。辦公地方的佈局可以參考醫院病牀的規劃。疫症期間，病牀與病牀之間的距離十分關鍵，否則釀成交叉感染的悲劇。同樣地，在辦公室減低員工的密度和人流比戴口罩更為重要。留家工作的用意也不就是從同一目標去考慮？最高級別的隔離式工作政策等於停工，次一級的是減少同一時間在同一空間的人員數目。這個第二級別可以透過分流上班時間去實現，將朝九晚五變成兩個稍為縮短的工作時段（例如朝八午二和午二晚八）；也可以包含部分人員留家工作。除了更改工作時間，還可以取消需要眾人同時在同一會議室的活動（例如集思會），限制每個工作間的人數等。在工作間沒有戴口罩的硬道理，但需勸喻僱員注意潔手和環境衛生，切忌長時間聚集和滔滔不絕且口沫橫飛。留家工作需要很多支援，包括設置電腦遙控系統，好讓某些僱員可以切實在家中操控辦公地方的設備。由於有些工序涉及私人資料，並不能想當然地將工作搬到家中處理。疫症期間可趁機讓IT專才加班設計新的可供留家工作平台，而非留家停工。

政府的留家工作政策，所涉的並不包括醫療服務，衛生署和醫院管理局至今沒有停止運作，但不能維持正常非緊急服務。疫症當前的今天，為了聚焦防疫，就算沒有留家工作政策，部分非緊急醫療服務也得讓路。在人口急速老化的香港，同時需要到幾個不同醫療部門覆診的長者大有人在。儘管緊急服務正常運作，有慢性病的長者所需的臨牀服務必受某程度影響。加上不少老人家對疫情感到恐慌，無必要也不走進醫院診所，間接拖慢了求醫的步伐。疫症期間社區的長者中心就算不關門，也勸喻長者不要到來，大大減少他們的活動。遇着沒完沒了的武肺疫情，又沒有什麼準則回復正常公務，後果將會延後出現。

在家無所事事 不如去捐血

疫症終有一天會成為過去，對很多人來說，正常上班仍然遙遙無期。如果在家中無所事事，不如找點有意義的事情做？血庫空虛，誠意邀請大家到紅十字會捐血，為免人群聚集，適宜獨個兒去，功德無量。如果你是高官或什麼什麼議員委員，請你為緊守崗位的人打打氣。我十分敬重清潔工人，特別是在公廁工作的低收入長者，請向他們致敬。他們沒有做逃兵，為防疫保着前線。他們工作時需要清潔的口罩，遠比在寫字樓戴口罩的僱員來得迫切，派口罩的機構可以伸出援手嗎？我們也應該多點光顧港式茶餐廳，這些地方一般逗留時間不長，現在每張枱只一兩人，病毒傳播危機不高，讓我們努力使他們不會倒閉，阿門！

文//李瑞山醫生

編輯//馮少榮

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