相比起愛，恨和恐懼在這陣子更多主導情緒，其實也不難理解，甚至想隻眼開隻眼閉都不行。馬嶽教授提到他多年來教書講「failed state」，從來無諗過會應用於香港，應該是受近日那篇熱傳中的外媒評論所觸發吧，文章題為Hong Kong Is Showing Symptoms of a Failed State，作者形容當見到香港人不停搶購消毒紙巾，彷彿去了1998的俄羅斯，其實不止馬嶽，林鄭政府失信於民所引發的危機，早有不少人用Chernobyl互相比對對號入座了，未看的讀者，除了《鼠疫》和《愛在瘟疫蔓延時》等巨著，在這突如其來的「悠長假期」中，不妨把這套寫實的電視劇一口氣看完。

提到挺身的凡人，而當我一邊聽着一個二個名人富商紛紛把搶回來的口罩捐贈醫護與弱勢，直頭覺得香港時光倒流百多年前，那些在殖民政府治下救濟華人贈醫施藥的響噹噹名字，譬如東華三院，譬如何啟，香港是要由頭來過嗎？

編者話//黎佩芬

美術//SIUKI

編輯//曾祥泰

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