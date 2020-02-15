科技偵測：社交媒體出招 AI打假

即時通訊軟件 難堵截假資訊

資訊保安專家楊和生表示，部分公司使用趨勢分析（Trend Analysis）方法，檢查消息的新聞來源，「把消息內容化為純文字，比對這些文字有否在其他新聞媒體出現，或重複出現，或遭到篡改」。經過以上步驟後，如果程式發現消息內容與其他新聞媒體內容出現重大差異，則會懷疑該消息為假新聞。他補充，除此之外，部分公司開發技術，以人工智能配合大數據庫，能更準確揪出假新聞，如人工智能可用以判斷影片是否合成。

假新聞不但流傳於社交網站，更常出現於即時通訊軟件。楊和生指出，在即時通訊軟件的通訊頻道內，只有接收者和傳送者，不能有第三者來查證假消息，因此難以堵截假資訊。他表示，如要在即時通訊軟件偵測出假消息，就需用上現時微信使用的關鍵字過濾技術（Keyword Filter），以「六四」字眼為例，用戶輸入含「六四」字眼的信息後，軟件能偵測及攔截信息傳送。但他稱，如果加入此技術，則有違秘密安全通訊的原則，因此不太可行。