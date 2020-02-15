憂慮疫情 謠言滿天飛 7招fact-check辨真偽

儘管專家或相關人士事後澄清這些傳聞統統不確，但謠言仍然滿天飛，教人無所適從。傳播學者分析，謠言不斷，源於人們的焦慮情緒，也因為公權機關失信，使堵截謠言的工作難上加難。

「叮」，友人傳來WhatsApp信息，搶眼標示為「超市內部消息」，叫大家趕快搶購罐頭及白米，下方更寫有「積穀防饑」4個字。謠言一出，坊間即有反應，各大超市內出現廁紙搶購潮，連抹手紙、衛生巾也被搶光。事後，政府及超市澄清消息屬流言，呼籲市民大眾毋須恐慌。

影響理性思考 阻客觀過濾資訊

謠言與恐慌情緒大有關係，中文大學新聞與傳播學院院長李立峯表示，當社會發生的事件不確定性（uncertainty）愈高，人們的情緒愈發焦慮時，謠言更易蔓延。以當前的疫症為例，他指人們受焦慮情緒驅使，愈發需要資訊，但由於疫症的未知度高，已確認的資訊有限，坊間漸漸出現一些捕風捉影、未知真偽的說法，致傳言滿天飛。

欲要辨出傳言真偽，理性思考絕不可少。依照「情感智慧」理論（affective intelligence），人們能否發揮理性思考，原來與情緒息息相關。李立峯表示，理論指出當人們感到快樂、憤怒時，較難消化資訊，作出相應的反思及行動。但當人們感到憂慮，最可能有理性思考，傾向接收較多資訊，更深入考量，甚至願意放下既有的立場，改變行動。

只是瘟疫蔓延，不少人面對謠言時，多數感到惶恐不安，理論又有否解釋恐懼如何影響理性思考？他表示，現時文獻尚未有較統一的說法，但在一般情况下，當人感到恐懼時，較難冷靜、客觀地過濾及消化資訊，「當你本身已經好驚時，還要收到一個資訊說：某件日常生活用品將會缺貨，自然好容易衝出去搶貨了」。

政府失信 變相失權威消息來源

謠言威力在於不知真假，教人半信半疑。香港大學新聞及傳媒研究中心副教授傅景華舉例稱，一條網絡影片顯示在內地，一名路人突然昏厥，倒臥路上，疑因感染新型冠狀病毒所致，但接收者往往難以查考真偽，確認路人昏倒的真正原因，「這過程滲入了不少焦慮情緒」。

傅景華認為，謠言滿天飛，不但在於大眾的焦慮情緒，亦源於對公權機關的不信任。他指出，政府處理疫情時，部分政策反覆，不能得信於民，無法建立公信力。訪問當日早上，特首林鄭月娥見記者時沒戴口罩，表示需「慳啲使」，「戴咗都要除返落嚟」。傅景華提及以上口罩論，形容「到此刻，我也不知道究竟政府是想公眾戴還是不戴口罩」。

政府機關擁有資源，掌握疫情的最新數據，理應為信息的權威來源。但傅景華指出，當市民對政府失去信心時，變相失去其中一個信息的權威來源，更容易捕風捉影，令謠言更易流傳。李立峯有同一觀察，指出疫症牽涉不少專業知識，一般大眾難以fact-check，奈何公權機關失信，致市民信服的信息減少，擴大謠言的生存空間。

放眼觀察本地網上輿論，李立峯形容即使為世界衛生組織（WHO），其公信力亦受部分網民質疑。疫症謠言滿天飛，市民一時間難辨真偽，亦缺乏可靠信息來源，以上情况有何出路？他直言：「這是沒有人答到的問題……因為現象是根深柢固（deep-rooted）。」

小心轉發資訊 莫濫用fact-check字眼

但他補充，市民仍可由個人層面出發，堅守fact-check工作。他不諱言，疫症盛行時，市民難免會傳播資訊予親友，以作提醒，但切忌濫用fact-check字眼，宜多解說自己如何考證，如資訊來源、查證方法等。若霎時間未能辨清信息真偽，但認為消息關乎重大事宜或影響至親安危，有必要轉發的話，應標明信息未經證實，可信度並非百分百。

他以新聞媒體從業員作類比，處理傳言時，並非一律不報道，若傳言已被廣泛流傳，牽涉重大公眾利益時，記者亦會報道。大眾轉發消息時，亦可借鏡傳媒的處理手法，「在這種考慮之下，即使新聞機構選擇報道，都一定會好清晰地指明，這傳言的可信度有多高，這便是負責任的態度」。

文：鄧安琪

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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