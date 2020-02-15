曼谷大笪地超多驚喜 街坊飯堂擦平靚海鮮

地膽滋味行：曼谷篇（四之三）

如果你去過曼谷人的住所作客，或參觀過當地的樓盤，便會發現他們的家大部分也沒有廚房，一般只在飯廳一角找到很簡單的爐具和鋅盆。事關曼谷人少煮飯，很多時都會外出用膳，造就大街小巷都可以找到食肆，選擇超多。

半露天餐廳 容納200張餐桌

這次找來我曾在Lat Phrao作梳化客時認識的兩個主人家TT和Dew，帶我去他們最喜歡的街坊食店。這個地方叫Ob-Aroi，是一個很大規模的半露天海鮮餐廳，向街一邊的「燒烤部」，員工忙碌翻動着幾個夾滿了大頭蝦、螄蚶的烤網，搧得火紅的炭煙夾雜甲殼動物的燒烤味，為這個有200張餐桌的餐廳營造熱鬧的美食氣氛。

TT說：「20多年前，Ob-Aroi只是個路邊的推車檔，圍着檔口的座位就只有十幾個。其間，這個檔口搬過4次，一次比一次大，最後到了今日這個規模，據聞每天營業額達40萬泰銖（約10萬港元）！」

開邊炸鱸魚 放涼仍外脆內軟

得到街坊20多年來的愛戴，Ob-Aroi必有其過人之處。以我所見，食材新鮮不用說，炭燒大頭蝦燒得剛剛好，蝦肉又厚又彈牙；蘸螄蚶的醬汁竟然不是勁辣，甜甜的卻突顯了螄蚶的鮮味，絕對是意外驚喜；開邊的炸鱸魚沒特別花巧，食感和味道卻滿分，就算「相機吃過」之後放涼了都仍然外脆內軟，蘸點香辣青芒沙律汁來吃，真的要說一句「Aroi-mak-mak」（好味非常）。

蝦煲葱香撲鼻 粉絲盡吸精華

店名Aroi的意思是好味，那Ob為何解？原來是「煲仔」的意思，他們是做煲仔海鮮起家的，餐牌上仍然有多款煲仔海鮮菜式，TT推介的粉絲蝦煲葱段，葱香撲鼻，吸收了鮮蝦精華的粉絲乾濕適中，果然是Ob-Aroi。

吃海鮮最怕海鮮價，Ob-Aroi的餐牌不但泰英對照圖片齊全，明碼實價非常公道，比方粉絲蝦煲260泰銖（約67港元），炸鱸魚290泰銖（約75港元），炒通菜一碟才50泰銖（約13港元），這個價錢這種水準，對香港人來說簡直是福音，不過大家要記得Ob-Aroi只收現金啊！

■Ob-Aroi

地址：316 Srivara Rd, Khwaeng Phlabphla, Khet Wang Thonglang, Krung Thep Maha Nakhon 10312

營業時間：下午4:00至晚上10:30

夜市包羅萬有 奶茶「雪糕」加美祿可口

離開Ob-Aroi，我們繼續找尋平民美食。朝北去到Lat Phrao盡頭，在高速公路旁有一個天天開放的大型夜市，名字叫Liab Duan Night Market，直譯就是路邊夜市的意思。TT告訴我，它是本地人放工後最喜歡去的夜市之一。我心想：「它是個喝酒地方？購物市集？還是飲食市場？」答案是以上全部皆是，更不止於此。

汽車廢鐵砌超巨變形金剛

相比眾多廣為遊客認識的夜市，偌大卻又不至於令人迷路的Liab Duan Night Market，不見那些賣香薰或水果形狀肥皂的檔口，也沒有年輕人自家品牌的時裝，是基層市民的生活和消閒好去處，售賣各樣基本衣物、家居用品的攤檔一應俱全，也有修甲及理髮的小檔口，當然也不缺糖果和玩具，不少也有販賣我們港人懷舊的小玩意，例如膠手槍、竹蜻蜓、假鬍子等，滿足了小朋友的貪新鮮和大朋友的戀舊情。打卡熱點是幾個巨大變形金剛模型，都是本地藝術家以汽車廢鐵組件砌成，穩如泰山地站立在夜市中央，其精細造工和心思叫人讚歎。

創新潮食混合日韓風味

整個市集都是林林總總的開放式食店，但與其他夜市的食檔有所不同，除了正路的湯粉、小炒、海鮮燒烤，也有酒吧和火鍋，更多的是各種各樣混合不同國家風味的創新潮食，當中不少日韓風味的店子，裝修精緻，甚有看頭，我們在一家賣自家製雪糕的檔口點了兩杯作飯後甜品。所謂雪糕，原來是口感很細很綿，感覺像沙冰與雪芭之間的新地，相當清新；特別要推介的是泰國奶茶味「雪糕」加美祿粉，配搭出奇地可口。

曼谷的夜市基本上我都走遍，不少都很遊客化，甚至遊樂場化，當全部貨品都衝着遊客的喜好而來，自然變得一模一樣，沒甚意思。Liab Duan Night Market是我見過最本土、最貼地、最包羅萬有的夜市，或許就是因為地理上與BTS和MRT遠遠隔離，才保留了這獨特個性。不管這裏有否你喜歡的貨品，我推介大家過來看看，因為這裏本身已經是個值得一遊的景點。

■Liab Duan Night Market

地址：Prasert-Manukitch Road, Bangkok, Thailand

開放時間：晚上6:00至午夜12:00

●旅遊錦囊

簽證：特區護照免簽證

機票：AirAsia香港來回曼谷，未連稅及附加費，由951元起（查詢：www.airasia.com/zh/hk）

酒店：Siam@Siam雙人房間連稅每晚由696港元起（查詢：www.siamatsiam.com）

匯率：100泰銖約兌26港元

註：如需當地導遊帶路，可向以下旅遊平台查詢：http://www.facebook.com/jaideetours（中文），www.localalike.com（英文）

協力：泰國政府旅遊局-香港辦事處

（http://facebook.com/TAT.HongKong）

文：基斯

編輯：梁小玲

電郵：travel@mingpao.com

●有片睇

地膽滋味行——曼谷篇：bit.ly/2SeQVpw