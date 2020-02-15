納米離子過濾病菌 淨化家居呼吸好氣

聰明空氣淨化機 自動波除菌

買空氣淨化機，最重要當然是要去除病菌及病毒，愈強效，用家愈安心。這款由Panasonic推出，型號為F-VXR70H的加濕空氣淨化機，除了設有HEPA濾網，更支援「nanoe」納米離子功能。廠方稱聲前者能過濾0.3微米的微細懸浮粒子，後者則可去除約99.99%的病毒及細菌，當中包括H1N1、H5N1等流感病毒。

除了一般的空氣淨化功能，機內亦設有紅外線人體感應器及多種感應器，當淨化功能調至自動時，此機可因應室內人數及污染程度，調節過濾空氣的強度。機內亦設有濕度感應器，只要先為水箱加水，便可自動為室內加濕。此外，它設有自動潔淨功能，用家在出門前啟用這個功能，便可因應家中的污染程度自動過濾，不用長期開啟空氣淨化機，都能確保家中空氣乾淨。

Panasonic F-VXR70H規格

體積：640×398×238mm

重量：10.2kg

售價：$5480

查詢：2833 0955

◆光觸媒殺菌 輕巧通屋走

雖然坊間的空氣淨化機選擇甚多，但達到除菌效果的機種其實有限，由日本牌子Fujico推出的MC-S1算是其中之一。原理是運用3階段過濾系統，其中MaSSC混合光觸媒過濾器及紫外光燈都具有分解、去除及殺菌功能，以減少空氣中的細菌。

紫外光殺菌大家可能聽得比較多，MaSSC混合光觸媒過濾器又是什麼一回事？其實是透過光觸媒技術和抗菌物質二氧化鈦，以分解病菌的細胞壁，從而消除病菌的一種技術。而第3階段過濾系統，主要是使用HEPA濾網來隔絕PM2.5或以上的塵埃，令家中空氣更潔淨。

Fujico MC-S1規格

體積：268×187×129mm

重量：1.4kg

售價：$1680

查詢：2313 0666

◆5重過濾 淨氣抽濕一機過

要去除病菌，過濾層數愈多愈好。其中Whirlpool Puri-Pro抽濕淨化機DS241HW，便設有5重過濾系統，包括納米銀離子過濾網、全方位抗菌塗層、HEPA過濾網、活性碳過濾網及負離子淨化裝置。

廠方聲稱，納米銀離子過濾網、全方位抗菌塗層及負離子淨化裝置皆可殺菌或減低細菌生存力，而抗菌塗層經第三方獨立機構以國際GB/T18801-2008標準所做的測試，可過濾99.99%病毒，當中包括乙型流感（99.46%）、H3N2（99.42%）、H7N9（99.9%）等，此外亦有效過濾甲醛（95.5%），過濾能力相當全面。

Puri-Pro的抽濕能力亦不弱，提供3種風速及自設環境濕度，內置5公升水箱，不用防疫的日子，都可化身乾衣機。

Whirlpool Puri-Pro規格

體積：570×380×190mm

重量：13.7kg

售價：$4798

查詢：2406 9138

◆淨化機兼吹風 冷暖知你心

面對疫情，大家都不惜工本買防疫用品，但如果理性一點去想，買一部功能較多的空氣淨化機，更切合實際需要。而由Dyson推出的Pure Hot+Cool Cryptomic，除了是一部空氣淨化機，亦是一部冷熱風扇，用途自然更多。至於過濾效能方面，機身內置360度過濾雙層系統，外層濾網分別由HEPA濾網及活性碳濾網組成，而內層則是加入特殊塗層的金屬濾網，廠方聲稱外層能過濾99.95%污染物，當中更包括PM0.1的超微粒，有效阻隔部分流感病毒，內層的特殊塗層則可分解甲醛。機內設有智能監控系統，內置3個智能感應器，可自動檢測懸浮污染物，並於機身的LCD屏幕顯示讀數，可隨時掌握家中的空氣質素有無受污染。

Dyson Pure Hot+Cool Cryptomic規格

體積：764mm（高），248mm（底座直徑）

重量：5.71kg

售價：$6880

查詢：2926 2300

文： 勞耀全

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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