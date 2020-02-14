不再熱鬧的3月 疫潮捲走藝術盛宴

上周四香港Art Basel（香港巴塞爾藝術展）指出，因應新型冠狀病毒疫症爆發，世界衛生組織將此列為「國際公共衛生緊急事件」，主辦單位「別無他法，只好取消香港本年度的展會」。Art Basel去年錄得共8.8萬入場人次，本屆原定3月19至21日於會展舉行，最初公布約240間畫廊參與。官方除主要考慮到所有參與者的健康安全，亦涉及藝術品的物流運輸受阻，以及部分地區發出旅遊限制等等。同一天，Art Central亦宣布因新型冠狀病毒爆發，主辦機構難以確保公眾的安全而取消今屆展會。據稱，Art Central的參展單位可獲全數退款。

社運影響 藝術家不願參展

在此之前，Art Basel早早成為其中一條社政戰場的「前線」。本港近半年以來由修訂逃犯條例引起的政局不穩，業界一直觀望Art Basel能否（及應否）如常舉行。去年10月社會運動進行得如火如荼之際，Art Basel一貫邀請傳媒出席午餐會，稍為講講本屆展會動向。當時巴塞爾藝術展亞洲總監黃雅君表示，籌辦工作沒有停止，官方似乎有信心Art Basel於2020年繼續上演。事態一浪捲一浪，artnet上月指出，24間著名畫廊向香港Art Basel發聯署信。當中用詞辛辣，提到很多藝術家不願其作品見於今屆展會，因為香港正受到愈來愈大的壓迫，而這違背藝術家有關表達自由的核心價值，信中亦要求主辦單位減免一半租金。

本地資深藝評人梁寶山曾形容「巴嫂」是個百貨公司，意指藝博展就是商業交易現場，「會展攤位多加一支燈一張椅都是錢，這些全部不是香港好有文化所以做到，而是資本運作」。不過無可否認，Art Basel同時為藝術家提供一個平台。例如，本地年輕藝術家陸浩明（Andrew Luk）原本獲委約參與今屆「藝聚空間」（Encounters）環節，此環節是每屆Art Basel較為「好玩」環節之一，讓藝術家大型裝置活現展場空間。陸浩明2010年畢業於英國薩福克大學，作品不時混合物料和媒介而創作出雕塑。另外，2020年為瑞士巴塞爾Art Basel創立50周年，香港主辦單位早前更透露會有一系列藝術活動，本來估計公眾亦能受惠，令人一度期待。

至於原定於3月18至22日舉行的Art Central，更宣稱本屆以香港藝廊為重心。上月下旬官方表示本年「前所未有地呈獻香港藝廊的藝術家作品，佔全個展會四分之一的空間」，亦繼續有表演藝術環節，推廣多樣的表達形式。藝廊Touch Ceramics原是首次參與Art Central，負責人王森說參展是因為一直希望向世界展示香港出色的陶藝作品、手工技巧，本來會展出尹麗娟及謝淑婷作品，向來令國際收藏家「睇到嘩嘩聲」，望明年可捲土重來。

手停口停 「應急錢」支援

面對疫情擴散，為免公眾聚集，大型藝術活動首當其衝，表演藝術工作者更手停口停。藝發局上月尾更新公布，「香港藝術發展基金」以特許加大配對提供額外資金，推出一次性的「藝文界支援計劃」，為合資格的藝團提供3000至5萬元資助。有藝術工作者認為「應急錢」只可包括部分門票損失，短期內未能復工或繼續藝術計劃，認為局方應該提高限額及支援範圍。現時一些放映及藝展仍然上架，有圈內人士說現在用一個口罩外出「看展」是奢侈，當然也是心靈上的奢侈，實在無錯。

文：劉彤茵

編輯：陳淑安

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