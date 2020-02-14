都柏林音樂之旅 由U2博物館出發

我最先到訪的地方是市中心的Little Museum of Dublin。博物館收藏超過5000件物品，全由當地居民捐贈或借出，透過日常生活物品、照片、海報等，拼湊出20世紀以來的都柏林。館內還有免費導覽團，由當地人細說生活軼事。

館內的「U2: Made in Dublin」展覽室，是由一班粉絲合力整理。都柏林出身的U2於1976年組成，至今依然活躍。1980年發行首張專輯，1987年憑The Joshua Tree首度摘下格林美音樂大獎，直至現在共獲得22項格林美殊榮。展室着力將U2的音樂理念及小故事展現出來，他們除了在音樂創作上持續推行新的實驗作品，敢言地用音樂表達對政治、戰爭、人權等議題的看法，樂迷對樂團的欣賞，超越偶像的崇拜。

搶眼舞台標記 自由號Trabi

展室最搶眼的展品，是放在中央的半輛Trabi汽車，那是1992年U2世界巡演的舞台道具之一。據說，他們在1990年於柏林錄製專輯時，正值東德共產政權倒台，樂團見證東德人駕駛這車蜂擁前往西德，便想到用這投射了投奔統一自由的Trabi車殼作為舞台道具，髹上各種顏色及塗鴉的車殼後來更成為粉絲的珍藏品，館內的車殼都是粉絲收集回來後送到Little Museum U2 展館。據說，2013年展室開放時，U2主音Bono及結他手The Edge曾經「靜雞雞」到訪，直至一星期後才有人在訪客簽名簿上發現兩人的簽名。

U2低調酒店 昔日保鑣變身總經理

關於U2和都柏林，還有一件令當地居民津津樂道的事。2000年9月下午，都柏林市中心河畔一間老牌酒店The Clarence Hotel天台，突然傳來嘹亮的音樂聲，原來是The Edge的結他伴隨Bono的歌聲，加上貝斯手Adam及鼓手Larry，正現場拍攝BBC節目Top of the Pops。當時，附近街道的人都被這熟悉的歌聲吸引，人和車紛紛停下來，四周大廈的住客探頭出窗外甚至爬上天台，來觀看這場驚喜演出，如今片段仍可在YouTube看到。「當時我就在這裏，印象非常深刻。」現職The Clarence Hotel的總經理的Michael O'Connor帶我到天台參觀酒店套房時，指着眼前的位置說。然而，當時Michael的身分原來是Bono的近身保鑣。

The Clarence Hotel建於1852年，1992年由Bono、The Edge與友人合資收購，但他們沒有把U2的牌頭掛在酒店，沒有簽名照、沒有手印、沒有絲毫U2的痕迹。雖然，這可能會令一些純粹想朝聖的歌迷失望，但存心要賣質素而非賣名氣，才是正事，Michael O'Connor亦從來沒有刻意向外宣揚，直至我問起他跟U2的關係，他才說：「我曾歷過一次嚴重意外，自始無法勝任保鑣。有天，Bono說可以介紹我到酒店上班，我最初以為只是一般職位，卻沒想到他要介紹我去當總經理！」他續道：「我一直問，我何德何能勝任？Bono卻說：『多年來你跟我和U2到各地巡演，全球頂級酒店你都住過了，有誰會比你對酒店住宿與服務更有實際經驗呢？』」

參觀名牌錄音室

除了酒店，都柏林還有一些與音樂相關的地方，包括在業界非常有名的專業錄音工作室Windmill Lane Recording Studios，曾為許多著名歌手、樂團等錄製專輯，除了U2，還包括The Rolling Stones、The Cranberries、Sinead O' Connor、Kylie Minogue、Lady Gaga等。錄音室舊址一直是U2迷「朝聖」的地方，建築外牆繪上的塗鴉，也成為當地景點。可惜，錄音室1990年搬到現址，舊建築於2015年拆毁，改建商用大樓，樂迷也少了一個朝聖點。Windmill Lane除繼續錄製音樂，亦會在非繁忙時段開放給導覽團參觀，其間團友既可了解音樂製作，甚至有機會錄下自己的歌聲。

Rock N Roll博物館 樂迷Jam歌

Temple Bar區內還有一個地方必須介紹，就是Irish Rock N Roll Museum。這裏本身亦為專業錄音室及Band房，Rihanna、Eyna等亦曾在此處錄音。導覽團中若有遊客懂玩樂器，甚至可以Jam歌。值得一提的是，博物館有一間向U2致敬的展覽室，擺放了一幅拆自Windmill Lane舊建築的塗鴉牆。

①Little Museum of Dublin

入場費：15歐元／約127港元

網址：www.littlemuseum.ie

②The Clarence Hotel

房價：房價每晚由109歐元／約934港元起

網址：theclarence.ie

③Windmill Lane Recording Studios

參觀費：22歐元／約189港元

網址：www.windmilllanerecording.com/tours/visitor-experience

④Irish Rock N Roll Museum

參觀費：16歐元／約137港元

網址：irishrocknrollmuseum.com

■旅遊錦囊

簽證：特區護照或BNO前往愛爾蘭均毋須簽證

航班：英國航空（www.britishairways.com）於倫敦轉機至都柏林，來回票價連稅由3076起

愛爾蘭旅遊局：www.discoverireland.com

都柏林旅遊局：www.visitdublin.com

文：Joanne Cheuk（www.joannecheuk.com）

編輯：蔡曉彤

電郵：travel@mingpao.com