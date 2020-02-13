既然投契 同性又如何？ 她和她的事情

1. 你們如何相識？

Kay：當時一齊學跳舞，她選擇以跳舞來當職業，我則比較傳統繼續打工，但跳舞依然是我的興趣。

Kaki：大概7、8年前，當時我還未做跳舞導師，大家跟同一個老師學跳舞，然後有一段好長時間沒有聯絡。3年前，大家開始在IG傾番偈，感覺對了便一齊。

2. 當初為什麼開始跳舞？

Kay：本身踢波，也有加入球會，無奈經常拗柴受傷，我媽不贊成我踢波，卻寧願我跳舞。

Kaki：中學開始上跳舞堂，慢慢培養出興趣。

3. 喜歡什麼的音樂和跳舞類型？

Kay：我鍾意踢波，會多聚焦用腳的舞步，亦喜歡聽有節奏的R&B和Hip Pop。

Kaki：雖然喜歡跳R&B，但因為有鋼琴底子，會較鍾意跳情侶慢板歌。細時好怕聽rap怕嘈，但現在接受了，尤其年歲漸長，自覺要吸收不同東西，融合成自己的風格。

4. 再遇繼而相戀的經歷怎樣？

Kaki：當時我在走埠，與一起6年的男朋友剛分手，生活顛倒又經常胡思亂想，感覺好大壓力，便決定一個人去旅行。她在IG見到我的旅行相，大家打開話閘子，重新認識。感覺到對方的氣場適合、便繼續發展下去。

Kay：其實我好欣賞會獨自出行的人，自己也曾一個人去台灣旅行，感覺好有存在感。有日突然發現原來她跟自己有一樣想法，就開始好奇搭訕。發覺大家在性格、想法上有很多相似的地方，幾好傾。

5. 什麼時候意識自己喜歡女生？

Kaki：中學時讀女校，當時已對女仔有興趣，但出來工作較少遇見合適的女仔，所以交往幾次都是異性戀。性別對我來說是個稱號，我不特別抗拒某一性別。就說你喜歡一個人，你是喜歡她的靈魂及與她在一起的感覺，彼此的頻率契合，不應該因為她的性別而質疑感覺。

Kay：我從小已知道自己鍾意女仔，那時經常黏住哥哥落街踢波，總之哥哥做什麼穿什麼，我都會跟他做一套穿一套，慢慢開始覺得這樣的狀態令自己舒服。我中學是讀女校時，已頗肯定自己是同性戀者。

6. 若將同性戀看成一種狀態，這種狀態在香港算是進步嗎？

Kaki：多少都有進步，但非常之慢。

Kay：或許是世代問題，但感覺愈來愈多人接受，老一輩似乎都已經開始接受。

7. 家人對自己是同性戀者最初有何反應？

Kay：記得阿媽曾問過我3次是否鍾意女仔，我要到第3次才承認，因為不知道阿媽會有何反應。她可能以為我是「柴娃娃」玩玩下，反應並不如想像般大，豈知我一直都是跟女仔拍拖，然後潛移默化地她就接受了，見我開心就夠。

Kaki：記得當初跟媽媽講，她似是不想討論及接受。媽媽的男朋友多少有改變她對這件事的看法，令她變得開懷。有時還會邀請Kay上來食飯。當她主動關心我們的時候，我會覺得開心。

8. 你們的相處之道是……

Kay：溝通。我們在一起大半年就覺得對方是個可以一起走下去的人。我從來沒有那麼確定一個人，當時強烈的感覺是大家很願意互相溝通。尤其當見過太多情侶因為不擅溝通而分手，這樣的相處令我放心。

Kaki：她喜歡跟我一起做好多事，無論事情無聊與否，相反我會覺得太無聊的事就不讓她跟我一起做。要協調這方面就要靠溝通，所以自己有時會要求me time，坐咖啡店發呆，什麼都不做，放鬆自己。

9. 對方有什麼特質吸引你？

Kaki：她是個直接的人，她喜歡睡前傾偈，無論是無聊事好，埋於內心深處的事情都好，也要問到篤講到篤，感覺好赤裸。或者女生之間的頻率真是比較契合。她也會把我的將來放到她的將來裏面，凡事一起面對，令我感到安心。

Kay：我覺得有些事，再無聊都一定要每日講，比方今日有什麼開心事、值得紀念的事之類。

10. 當今社會上有什麼東西的價值被高估？

金錢。很多人覺得有錢萬能，甚至認定其他人是為錢做事。其實不然，例如跳舞人工不高，舞蹈員仍然堅持，即使被人壓價都照做，是因為他們喜歡這份工作。這世代的香港人太功利，把金錢看得太重。

■Profile

◆Kaki & Kay

同為舞蹈員出身，Kaki當下以跳舞為終生職業，身兼演唱會伴舞和舞蹈導師，日夜顛倒，Kay則毅然投身保險行業，尋常打工；兩個女生看似大相逕庭，數月前卻為準備迎接人生另一階段，共同開設時裝網站Moyak，並將於今年10月在關島結婚。

文：Chan Sam

編輯：廖偉龍