本地工藝珠寶店 婚戒鑄刻愛情故事

Dawn Wedding是一個集合世界頂尖珠寶品牌的代理公司，亦是一間提供多種不同訂製服務的婚戒專門店。門面簡約雅緻，甫踏進店內，便能看見一大個寬長橢圓形的首飾玻璃櫃，裝潢大致跟高端珠寶店大同小異，裏面的產品卻是獨特不一。

Dawn原是個製作翡翠的珠寶品牌，其創辦人Yve本身是一名珠寶工匠。4年前，因看準本地婚戒市場的需求，創辦人開始引進由專業工匠指導的婚戒製作班，讓客人可親手做出自己心目中理想的對戒。當時剛好興起手工藝的熱潮，很多情侶都對這種獨一無二的自訂婚戒大感興趣；與此同時，Dawn對傳統金工工藝的重視，吸引到一些外國珠寶工坊認同，繼而一同合作，由Dawn負責擔任代理商，把它們的產品推銷至香港市場，後來再慢慢發展多項婚戒訂製的服務，便成了今時今日的Dawn Wedding。

代理十多個品牌 自訂婚戒細節

高質量、佩戴舒適及風格獨特的工藝是他們的核心價值。其團隊以這些準則，為客人提供3種專業服務。第一是環球婚戒訂製。店舖現時代理包括來自德國、日本、意大利、荷蘭、台灣等十多個品牌，客人可從中挑選喜歡的款式，再根據自己需要及喜好，挑選金屬顏色、戒圈闊度、打磨方式及鑽石數量等細節。

Yve表示，他們代理的品牌各有不同風格特色，最珍貴的不單是產品的美感，而是背後記載的工匠技術和心血。「例如我們代理的日本品牌AbHerï，它們的規模很小，卻是當地數一數二、講求工藝的珠寶公司，師傅會花很多時間和心思表現產品最原始、最確實的價值。」比起市面上很多以品牌名氣和鑽石數量來衡量價值的珠寶，這些工坊追求的是彼此理念相同，惺惺相惜。雖然未必很多香港人對他們有深入認識，但懂得欣賞這些產品的，同是熱愛工藝美術的知音者。

婚姻珍貴之處，在於兩個截然不同的人能夠走在一起，編寫屬於二人的人生故事。他們亦為客人提供故事婚戒訂製，設計師會根據情侶之間的喜好、經歷或對未來的願景，轉化成創作靈感，融入戒指的設計中。Yve解釋，他們十分重視溝通，認為要跟客人用心交流，建立信任，才能做出一雙真正代表兩人的結婚對戒。「我們會叫自己做storyteller，storytelling不限於繪圖設計，更重要的是懂得聆聽客人的說話，創作令他們喜歡的產品。」

他續說：「有些情侶在跟我們分享兩人經歷的過程中，才知道原來對方是這樣看自己，自己又是這樣看對方，或者在對話中無意發現一些很微小的事情，原來對大家來說是很重要。當中有些是即使已拍拖10年，都從未有過這樣真摯的分享，而我們作為一個中間人，可以為他們提供這樣的環境，讓彼此更了解大家的感情，是我認為製作故事對戒中最特別、感受最深的地方。」

設工作室 供客人自製婚戒

Dawn Wedding以婚戒製作班起家，現時店內亦有保留工作室，客人可在專業工匠指導下，與另一半參與設計和製造結婚對戒。「我們做金工出身，希望客人可以由0到100，了解戒指製作的始末。當大家按部就班，一步一步地做出成品，除了有種成功感，亦會對該事物更加在乎，加上過程中與另一半之間的緊密聯繫，既是屬於兩人獨一無二的經歷，亦是這些手作戒指的價值所在。」

除了戒指買賣，店舖亦會間中舉辦一些與婚嫁相關的展覽。例如團隊會邀請個別珠寶工匠、書法家或畫家來概念店分享，讓客人可接觸更多關於工藝和美術範疇上的知識，亦貫徹品牌作為珠寶工坊，積極追尋美學源流的藝術精神。

查詢：Dawn Wedding 2367 3699

文：Angel Hong

編輯：王翠麗