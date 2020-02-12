Interest：離開學術界 投身動物保育 動物大使消除大衆成見

「我常常被人誤解。」Toni舉例，香港出生的他，年輕時投身動物研究行列，長期在野外追蹤動物，大家總以為因為他愛冒險、愛刺激，「其實我不喜歡冒險，只不過我喜歡的事要到危險的地方幹」。

做臥底搗破動物黑市

實情是他自小熱愛大自然，對動物進化興趣濃厚，在美國讀畢動物學學位，便踏入專業範疇做研究。要打好這份工，冒險是必須，被蛇咬、被象追毫不稀奇，他還試過「一支公」到動物黑市扮買家，做臥底深入敵陣，摸通黑市運作，最後使該批發市場倒閉。更危險的，要數在烏干達及剛果交界找罕有動物，當時兩國戰火連天，滿地屍骸。他說，愈多罕有動物出沒的地方，往往愈難去。

又例如，比起向香港人推廣動物保育，在前線接觸稀有動物、以專家身分發布研究，影響力難道不是更深更廣？Toni不這麼認為：「對着科學家，全部人好專業，一開口就講術語，的確滿足到我的好奇心。求其說句話新聞報了，大家一定信，不會質疑的，但後來發現好多不完全正確，以前的科學不斷推翻再推翻，成班專家像圍圈自high。」慢慢地，他思考自己是否真的能夠影響世界？「去到後期，我好像和人類脫了關係，我想有血有肉，對世界有影響，不是做機械人出論文。」

這個質疑，讓他在20年前離開科研前線，回港籌辦動物保育機構Jurassic Garage（JG），主力到學校做野生動物教育，或舉辦動物主題的活動，近年他再開設野生動物主題館Animojo，建立大家在城市接觸野生動物的安全基地。各種蟒蛇、變色龍、蜥蜴、陸龜等輪流擔任「親善大使」，負責消除大眾認為野生動物危險又可怕的成見。在肺炎肆虐的當下，大家對野生動物聞之色變，故先替Toni下句標註，其機構的動物皆由人工飼養，從小接觸人類，攻擊性低，而且每次出動包保健康安全。

保育先要大衆了解動物

撫摸佈滿鱗片的蜥蜴、把弄粗大肥厚的蟒蛇，對Toni平常不過，卻考起活在溫室的香港人。「有些人只看見牠們已經會哭，不止小朋友，老師、校長都試過，甚至有人怕得呼吸困難。原因都是誤解，未接觸過。」經過一兩小時講解，認識動物的特徵、分佈、繁衍情况後，他觀察到近八成人會不再恐懼，甚至喜歡上牠們，想摸一摸拍拍照。最重要的，當然是讓受眾知道眼前這些動物，在野外也許已所剩無幾：「咪要少用膠袋、電，叫阿媽唔好買蛇皮手袋囉。」

這些生活上的選擇，對動物全是直接影響，他發現「愈遙遠其實愈近」：「無論研究做得多好，危害始終來自大眾。可以令從不置身野外的城市人對野生動物有些少理解，已是很大轉變。」談到一些主流動物保育機構，他滿腔不滿，批評以煽情口脗包裝的保育信息有誤導成分，「說動物好慘，絕種了。或說動物園對動物好差，動物不會感到開心，在野外才自由，不斷釋出悲慘的圖像，煽情地讓人覺得所有動物都不可在人工環境出現。事實上好多動物園做得不好，但不是全部，有些動物是被拯救的、是孤兒，牠們就像替野外的同類擔任親善大使，人們認識了，才會着力保育」。相比起來，Toni在傳播上主張呈現事實的多角度，包括動物野外的生活環境、人工飼養動物的必須性、瀕危物種的保護等。他始終認為，負面信息只能在短時間內逼人做決定，但不能真正影響人心。

異地闖蕩 巧遇珍稀動物

雖然扎根香港推廣保育，但熱愛大自然的Toni，又怎甘心困在石屎森林？每年他都花近半時間，到各地闖蕩。像去年他到非洲馬達加斯加，本來只打算悠閒地到野外拍YouTube，找動物，沒想到遇到一隻極珍稀的安哥洛卡象龜。這種龜多年來被盜獵者和走私客瞧上，賣出小小一頭，可換來天價，早於2008年被世界自然保護聯盟列入「極危」名錄，即極可能滅絕。「對你來説牠只是隻龜，但我看到牠好感動，真係喊，大半日先捨得走。」問他是在馬達加斯加哪處發現？他含糊說：「只能說是西北部，說出來對牠們很危險。」

奇遇比小說情節還峰迴路轉。由於該地點太難去，Toni問了9個司機，才有人願載他一程，豈料半路遇上當地人打劫，「當地用不了信用卡，我一疊二疊現金隨身攜帶，本來打算全給他們，厚厚的歐元他們竟然不要，只要了少少當地錢幣，原來是沒地方兌換。」財散人安樂，Toni和劫匪聊起天來，還一起喝啤酒，車子有零件壞了，劫匪為他修理。離開時，他從倒後鏡一望，劫匪竟正打劫下一輛車……截稿這刻Toni又再遠飛，不知他下一程探險又是哪兒？

文：宋霖鈴

編輯/劉家睿

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