副刊
Happy PaMa 教得樂 第280期

Happy Pa Ma

論盡教育：你是一個怎樣的老師

【明報專訊】十多年求學生涯中，一定遇過不同類型的老師，你可能有幸遇過替你在迷惘中開竅的老師，但不是人人都這樣幸運。在Netflix看到一套印度片The Sky Is Pink，女主角念小學時被美術老師罰企，原因是她把天空畫成粉紅色。老師認為天應是藍色，把天空畫成粉紅色是惡作劇、不合常理。女主角的媽媽安慰她說：人人頭上都有自己的一片天。對一個6、7歲的小女孩來說，未必聽得懂媽媽的含意，小心靈一定感到委屈。小孩子有自己心靈的天地，也許她幻想粉紅色的美麗世界，也許她曾在夢中見過粉紅色的晚霞，因粉紅色的天空而要學生在課室門外罰企，絕對不是一個好老師所為。

把天空畫成粉紅色被罰企

王師奶讀小學五年級時，美術老師是一位上了年紀的女士，她在桌上擺了一個花瓶，花瓶裏插上4、5株玫瑰花，叫同學們寫生。王師奶那幅「傑作」不堪一提，被評為丁級，還被選為反面教材。最後，老師把畫得最好的拿出來展覽，她說：「寫生一定要神似，愈似的分數愈高。」老師的話當然是對的，小婦人雖然得了丁級兼被示眾，也心服口服，鬼叫自己把花瓶畫成湯碗，玫瑰花又頭耷耷。

用想像力畫畫 不要畫得這麽似

六年級時換了一位30多歲的阿sir，他上美術課時也是寫生，在果盤中放幾個蘋果和橙，跟着在黑板貼上一張畫紙，用水彩調色，兩三分鐘已把蘋果和橙畫得栩栩如生，同學們還來不及驚歎，老師卻說：「不要學我畫得這麽似，用想像力畫你們自己的。」王師奶不停的畫畫畫，不知畫什麼鬼畫符，竟獲得終身難忘的寫生高分乙+。這位老師講出他評分理據，也說出他對繪畫見解。他說繪畫的境界不在神似（要神似不如攝影喇！），而在形象之外的趣味，10歲以下要在畫中有童真，10歲以上要有想像。10歲是糢糊界線，僅是概念而已，這番理論對王師奶的啓發深刻得很。

兩位老師都對，寫生要酷似是理所當然的事；繪畫精髓在創意和想像也絕對認同。作為一個老師，視野要廣闊，不囿於成見，隨時代觀點移動而移動。假設自己是The Sky Is Pink片中的小女孩，她有很多理由想像到粉紅色的天空，卻不被成人接納，甚至被認為搗蛋，被罰、被羞辱。讀者諸君，你認為今時今日有無這樣的老師？老師們，你或你的同事或同業中有無這樣偏激的人？

儘管教育大學的入學水準已有所提高，儘管老師們的薪金已是全世界前列，我們期望的是有赤子之心的老師。2019年12月5日《明報》報道，浙江金華東陽市一間小學四年級的何老師，將部分未完成功課的學生罰企，拍下照片傳至手機家長群組，留言說：「這些不要臉的東西，家長也有責任，監管不到位！」也許這位何老師對學生們愛之深、責之切，原意是好的，但終究是缺乏赤子之心的愛與寬容。

王師奶對香港的老師仍有信心，請不要忘記你們從事教育的初心。

文：王師奶

作者簡介：不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

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