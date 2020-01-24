副刊
Happy PaMa 教得樂 第280期

Happy Pa Ma

辣媽CEO：「疫」境中的身教

【明報專訊】武漢肺炎肆虐，政府及其所謂問責團隊，這些好事多為的官員話事人，無德無能無心，與全香港市民為敵，致令香港進入前所未有的恐慌狀態，今次WARS比起之前SARS，市面出現更激烈更混亂的盲搶瘋。

搶口罩，為了保命，我明！搶米糧，為了生存，我都明！搶廁紙搶衛生巾condom甚至搶可樂，搶來幹什麼？各大超級市場那些瘋狂、癲狂的盲搶行為，何止大開眼界，直情醜出國際！香港人，為什麼竟然會變成了我們最看不起的那些同類人？

父子派口罩給街坊 感受正能量

真正急不容緩且缺乏的，正是危在旦夕時，香港人的理智理性、良心良知，還有智商、推己及人、守望相助的香港精神！

正如《雙城記》開場白所述：「這是最好的時代，也是最壞的時代。」我一直強調，教育子女最有效、最必須的是身教，這是個千載難逢的機會，父母可以好好用行動教育子女如何做一個人，生而為人的基本，什麼是助人為快樂之本、施比受更有福、犧牲小我完成大我……等等的大道理。最重要的是，身在福中要知福！

因為一些人的醜陋醜惡，而突顯出另一些人的善良美麗。在一個口罩都難求，一盒日本口罩可以標價千多元的時候，有一對父子，在天寒地凍的美孚橋底，免費派發約650個口罩給街坊。有市民大排長龍，那位父親接受訪問時說：「在日本買了許多口罩，覺得有太多，就給街坊，大家互相幫助一下。帶兒子來感受一下香港正能量。」照片中所見那個兒子，大概11、12歲左右，願意冒着寒意跟着爸爸一起派口罩，那場面實在教我很感動。

什麼樣的父母教出什麼樣的孩子，父母的行為是子女的榜樣，子女的行為是父母的鏡子。那位父親不只為兒子做了最好的身教，還有久違了的家教！

我自己都認識好幾個朋友，家中有老有幼，在自己的口罩緊絀的情况之下，左計右度騰出口罩，免費送給其他極有需要的人士，即使素未謀面依然願意相贈。我就有位媽媽讀者主動聯絡我，提出將自己手上的口罩送給65歲以上的長者，尤其是獨居老人。更難得的是，這是她和兒子商量之下作出的共同決定。

相比之下，那些帶着孩子在超市內瘋搶物資的父母，在家中囤積不知道何年才吃得完的米糧，不知何時才用得完的廁紙、日用品的父母，這些極其自私的行為，又為他們的子女立下了什麼的榜樣呢？

家貧出孝子 國難見忠臣

最近看到幾個訪問，看到那些行動不方便的老人家，捱更抵冷排隊只為買口罩或者輪候免費口罩，我的眼淚止不住。政府冷血可恥是事實，但我們香港人的心不能冷！熱情無限，人間有情，許可的話，出門懇請多帶幾個口罩，贈送給其他有需要的人士。

家貧出孝子，國難見忠臣。歲寒知松柏，患難見真情。路遙知馬力，日久見人心。好好教育我們的下一代，因為他們是我們的未來！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

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