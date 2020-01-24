副刊
Happy PaMa 教得樂 第280期

Happy Pa Ma

教大GPS：性傾向偏見

【明報專訊】社會心理學者哈力教授提出「性傾向偏見」概念，意指有偏見者或團體視異性戀為唯一「正統」、「存在」的性傾向，視非異性戀為「次等」、「不存在」的性傾向，甚至有系統地、敵意地抹黑騷擾同志朋友、其家人及支持者。我們從同志研究中看到，受訪者對「性傾向偏見」的看法不只是「小衆」與「主流」之別，還涉及到「權力」及「壓迫」。從同志青少年文獻中看到，家庭、教會文化、福利制度、學校對性的理解和看法，均影響他們的生活，尤其在香港，性教育及課程均從異性戀主導的角度出發，缺乏法律政策來保障同志青少年免於性傾向歧視。

系統性敵意式騷擾

除了同志社群之外，香港性教育學者、服務性小眾社群團體、性教育機構，都曾直接被偏見者騷擾。例如有同事多次收過恐嚇電郵電話、辦公室放上無署名聖經加上恐嚇字條、被跟蹤至學術會議並放下宗教恐嚇字條、用不禮貌及威脅的態度要求「對話」、假扮社工要求向教會寄上研究培訓資料、透過上司威脅研究同事、公然在大學影印房性別多元講義中夾進某宗教團體的宣傳單張，意在阻止多元聲音的表達！

我們深深體會到性傾向偏見是怎麼一回事，深切明白同志青少年被煩擾的情况，這成為我們教學示範的活生生教材。學術文獻或教科書中講述，這些系統化騷擾早於上世紀六七十年代在歐美開始。由於人權思想的影響，性教育工作者倡議性教育要去病化、去污名化，以務實平等原則介入，以切合青少年成長需要。這些性教育觀念的改變挑戰了單一病化、污名化為主的宗教性教育觀點。

偏見言論 傷害精神健康

香港同志受訪者在談性傾向偏見時都有許多憤怒、傷害、傷感的情緒。聽到的性傾向偏見言論常常纏繞心中，回想當中的委屈、傷害，有時徹夜難眠！性教育文獻重視教師及社工要先理解社會制度對性小眾的不公義，以及社會中存在的性傾向偏見，包括直接及狡猾／間接的偏見言論，這些對性小眾朋友來說可能造成創傷及精神健康危機。

中西文化交融的香港，西方基督教文化和中國儒家文化對青少年的性／別表達帶來困難，但是在香港長大的市民也受民主價值觀的影響，令年輕人和家長勇於反省，挑戰宗教文化對他們帶來的性成長壓力，反思包容接納性／別多元的重要。教育和接觸在某程度可能改善人們的包容度，反性傾向歧視的政策改變更是刻不容緩！

文：郭勤（香港教育大學特殊教育與輔導學系副教授）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。http://www.facebook.com/FEHD.EdUHK

[Happy PaMa 教得樂 第280期]

相關字詞﹕名人KOL 香港教育大學 性傾向認同 性傾向 教大GPS 郭勤

上 / 下一篇新聞

甜蜜席前滋味 熊熊愛火情不變
甜蜜席前滋味 熊熊愛火情不變
半島帳篷歎晚餐 浪漫看海
半島帳篷歎晚餐 浪漫看海
名人分享：大師姐重溫拍拖美食 「感覺後生了」
名人分享：大師姐重溫拍拖美食 「感覺後生了」
饒宗頤最後博士生劉鳳霞 推廣藝術 「貼地」連結社區
饒宗頤最後博士生劉鳳霞 推廣藝術 「貼地」連結社區
後記：恩師親題字 鼓勵出書
後記：恩師親題字 鼓勵出書
揀個安全馬桶 防病毒偷襲
揀個安全馬桶 防病毒偷襲
經濟之選：普通坐廁加智能板 價錢較實惠
經濟之選：普通坐廁加智能板 價錢較實惠
停學做什麼：「疫」境彌補不足 睡夠自由玩 強身學自理
停學做什麼：「疫」境彌補不足 睡夠自由玩 強身學自理
設計活動：依全人發展 建願望清單
設計活動：依全人發展 建願望清單
停學做什麼：免費網上「學堂」 靈活學習
停學做什麼：免費網上「學堂」 靈活學習
英文工作紙涉獵廣泛
英文工作紙涉獵廣泛
看動畫惡補中史
看動畫惡補中史
按答題表現「因材施教」
按答題表現「因材施教」
本周FOCUS．採訪手記：父母控制情緒 教孩子正確防疫知識
本周FOCUS．採訪手記：父母控制情緒 教孩子正確防疫知識
活動推介：慈善繪畫比賽充實假期
活動推介：慈善繪畫比賽充實假期
活動推介：為城市填色發揮小孩想像力
活動推介：為城市填色發揮小孩想像力
活動推介：捐利市助社會服務
活動推介：捐利市助社會服務
抗疫小貼士
抗疫小貼士
DIY：勤洗手防疫 注意保濕 媽媽牌潤膚膏 呵護乾燥肌
DIY：勤洗手防疫 注意保濕 媽媽牌潤膚膏 呵護乾燥肌
讀樂樂：換掉自己的爸爸
讀樂樂：換掉自己的爸爸
寄養兒童：關愛寄養孩子 分享溫暖的家
寄養兒童：關愛寄養孩子 分享溫暖的家
寄養家庭：全職照顧 居住環境要足夠
寄養家庭：全職照顧 居住環境要足夠
親子筆陣．笑着去愛：失物認領 生活技能訓練所
親子筆陣．笑着去愛：失物認領 生活技能訓練所
客座隨筆：生涯規劃 如玩RPG遊戲（上）
客座隨筆：生涯規劃 如玩RPG遊戲（上）
小學雞媽媽：黃熱病1793
小學雞媽媽：黃熱病1793
半職爸爸：浦澤直樹的閱讀啟示
半職爸爸：浦澤直樹的閱讀啟示
半個瑞典人：不尋常氣候
半個瑞典人：不尋常氣候
客座隨筆：愛的表達 父母大不同
客座隨筆：愛的表達 父母大不同
多元導航：不一樣的庚子年理財學習
多元導航：不一樣的庚子年理財學習
辣媽CEO：「疫」境中的身教
辣媽CEO：「疫」境中的身教
論盡教育：你是一個怎樣的老師
論盡教育：你是一個怎樣的老師
老鼠大平反 聰明夠義氣
老鼠大平反 聰明夠義氣
「詭鼠」行徑：貪戀油炸鬼 甘願再「被捕」
「詭鼠」行徑：貪戀油炸鬼 甘願再「被捕」
知多啲：大嶼山點蟲蟲
知多啲：大嶼山點蟲蟲