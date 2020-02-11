副刊
Happy PaMa 教得樂 第280期

Happy Pa Ma

多元導航：不一樣的庚子年理財學習

【明報專訊】新型冠狀病毒疫情嚴峻，孩子都不用上學，本着停課不停學的信念，在此把理財觀念結合現今社會狀况，希望有助家長在家「施教」。

農曆新年本來是最佳的理財教育時機，因為孩子們都獲得額外「收入」。惟今年或許有點不一樣，受疫情影響，一些互相拜訪的活動都減少了。我家孩子都慨嘆今年「收入」比往年少，但他們仍然遵照習慣，按比例把利市錢分作儲蓄、消費和分享3部分。

一般而言，利市錢都是以儲蓄的比例較多，因為總額會比平日零用錢為多；至於消費部分，即使比率較細，但也應該讓孩子滿足一下購物慾。而在目前的社會狀况，筆者認為儲蓄和分享這兩個習慣，相對較容易讓孩子體會到其重要。

趁疫情學習儲蓄的重要

很多家長建議子女把利市錢儲起來，留待長大升學讀書之用，但這提議一來不能吸引大部分孩子，二來要等十年八載，對孩子來說是太遠的長期目標。既然疫情來勢洶洶，家長今年倒不如協助孩子建立兩個儲蓄目的。第一個目的是應急，就如今次疫情，可以想像未來社會經濟環境將受打擊，因此，健康的理財習慣，是應該留有3至6個月的儲備，確保自己就算因患病或受經濟環境影響，也有足夠的金錢應付生活。雖然孩子一般都毋須為生活所需而擔憂，但建立良好的理財習慣要從小做起。因此，家長可建議孩子先預算自己每星期的必然開支（當然只是由他負責的部分），再計算出3至6個月的儲備需要多少。

儲蓄目標要短 「長大才用」添反感

第二個目的是短期目標儲蓄。家長可引導子女想想自己有什麼短期消費目標，即儲蓄約半年至一年便達成，讓孩子學習訂下可達到的目標（Achievable Smart Goal）。很多管理學都教我們訂下可達到的合理目標，但現今卻很少人會借助儲蓄去幫助孩子學習訂下目標。如果我們只教導孩子把金錢儲起來，留待長大後才用，他們的儲蓄動力將會大大降低，對一些欠缺耐性的孩子來說，更可能因而對儲蓄產生反感。

至於分享，近年不少學校都鼓勵學生把利市錢分享給其他有需要的社群，今年尤其需要這麼做。其實分享不一定限於金錢，例如可鼓勵孩子響應網上呼籲，把家中剩餘的口罩送給路上遇見的公公婆婆或清潔工人，讓小朋友明白到抗疫不是一家人的事，也是整個社區的事，亦從生活中讓孩子體驗到如何共建友情互愛的群體。

是次疫情實在讓我們看到，很多事情並非單單有錢便解決到，金錢既買不到健康，連用來保護自己的口罩也不是有錢就買到。但人與人之間的互助互愛卻是免費的，而且會愈傳愈多，有如複息效應般增長，這一點點互助的溫暖，能讓我們在不安的日子中得到支援。就讓我們的孩子，經歷一個不一樣卻有意義的庚子鼠年吧！

文：陳慧敏（香港家庭福利會認可理財社工）

作者簡介：香港家庭福利會乃本港主要提供家庭服務的非牟利福利機構，致力推動和諧家庭關係，服務範圍包括綜合家庭服務丶兒童照顧服務丶綜合靑少年服務，長者及社區支援服務等。

[Happy PaMa 教得樂 第280期]

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