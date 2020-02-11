副刊
Happy PaMa 教得樂 第280期

Happy Pa Ma

客座隨筆：愛的表達 父母大不同

【明報專訊】最近得悉身邊一名男性朋友患上產後抑鬱症，相信對於他和太太來說，這是一個艱難的時刻。近年有很多研究顯示，男士亦會出現產前或產後抑鬱的情况。研究指出，如太太有產後抑鬱的情况，丈夫亦有較大可能出現產後抑鬱。若夫婦都同樣有這個情况，對照顧自己及新生嬰兒都會感到吃力，需要很大的支援。

很多人直覺以為，太太或丈夫的產後抑鬱必然是由照顧新生嬰兒的焦慮與壓力而起，然而，有研究指出，其實配偶未能給予適當的支援（impaired spousal support）及對關係的滿足感減少（reduced relationship satisfaction），都會間接引致太太或丈夫出現產後抑鬱的狀况。對丈夫來說，在太太產後與她保持美好的關係，對維持他的精神健康有重要的功用。

回想兒子初生的時候，我變得很容易緊張，而且很挑剔，還好那陣子媽媽每天都會到來幫忙照顧我和兒子，也承受了我很多的壞情緒。丈夫那時已間中跟我說笑，稱如果覺得自己有抑鬱徵狀，要告訴他，我還反嘲他，應是他要多留意。我一直以為自己坐月還是坐得好好的，直到有天晚上丈夫要上班，只有我獨自照顧3個多月大的兒子，面對這個不停哭泣的小嬰孩，我突然感到很無助，只能抱着他一起哭，然後白天偶爾望着睡了的兒子又會無故地哭泣。那時我才意識到自己的情緒已到了臨界點。還好那時有媽媽幫忙，丈夫下班後不用分心處理家務，能用更多時間幫忙照顧兒子。雖偶然會「撞板」，但丈夫有時會以他的「笑話」應對，最後大家也一笑置之。

媽媽保護子女 勿忽略另一半

在兒子初生的那段日子，對我來說，丈夫的幫忙當然重要，但更重要的是，讓我能在照顧兒子的方式上稍微放下某些堅持而找到一點彈性，這樣使我更能夠接納丈夫在照顧方式上的不同。有時候他的灰諧和惹笑能使我們繃緊的情緒放鬆。看到他為兒子掃風時因太累而睡着，便會體諒他的付出。我想每對新手父母在寶寶初生的階段或多或少都會經歷身心疲累、情緒波動、意見不同，甚至吵架冷戰的時候，然而身為太太，要記得丈夫與自己一樣都很愛惜子女。

作為媽媽很多時會不自覺出現保護子女的「自動防禦機制」，以為自己的決定才是對寶寶最好，卻容易忽略了與自己一起養育仔女的丈夫。我打從心底肯定丈夫與自己一樣有着愛惜兒子的心，只是實踐愛惜的方法會有不同，沒有必要要求丈夫完全按照自己的一套方法。過多的要求反而會令丈夫感到極大的壓力，又會令夫婦關係受到磨損。既然知道丈夫會以他的方式盡力愛護兒子，便放手讓丈夫履行爸爸的責任。

參考資料：

Don, B. P., & Mickelson, K. D. (2012). Paternal postpartum depression: The role of maternal postpartum depression, spousal support, and relationship satisfaction. Couple and Family Psychology: Research and Practice, 1(4), 323-334.

Goodman, J. H. (2004). Paternal postpartum depression, its relationship to maternal postpartum depression, and implications for family health. Journal of Advanced Nursing, 45(1), 26–35. doi: 10.1046/j.1365-2648.2003.02857.x

文：文麗兒

作者簡介：維護家庭基金好爸爸中心網誌作者

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